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Više stotina obavljenih besplatnih pregleda, četiri grada i jedna važna poruka – zdravlje mora biti prioritet! Karavan besplatnih preventivnih pregleda srca „Zdravlje u pokretu“ obišao je Beograd, Pančevo, Niš i Novi Sad, a Fondacija Mozzart i udruženje „Heroine“ uspešno su sproveli još jednu važnu zajedničku misiju za očuvanje zdravlja i podizanje svesti o značaju prevencije.

Pokretna ambulanta se na svoje putovanje kroz Srbiju uputila sa Kalemegdana, gde je pregled obavio i glumac Srđan Karanović, koji je istakao značaj ove akcije i apelovao na građane da iskoriste priliku za besplatan pregled jer je prevencija pola zdravlja. Karavan se zatim uputio ka Pančevu, nakon čega je nastavio ka jugu naše zemlje gde su Nišlije u velikom broju iskoristile priliku za besplatne preglede. Velika završnica humanog karavana bila je u Novom Sadu.

Foto: Stefan Simonović

Građani su imali priliku da potpuno besplatno urade EKG pregled, merenje telesne mase, nivoa glukoze, vitamina i krvnog pritiska i tako provere svoje zdravstveno stanje i otklone eventualne sumnje ili dileme u vezi sa zdravljem srca.

Karavan „Zdravlje u pokretu” organizovan je sa idejom da podstakne građane da, i kada nemaju tegobe, redovno kontrolišu svoje zdravlje i na vreme preduzmu korake koji mogu doprineti očuvanju kvaliteta života.

„Često upravo mali korak, poput jednog preventivnog pregleda, može biti važan podsetnik koliko je briga o zdravlju važna. Zato nam je drago što kroz ovakve akcije možemo da omogućimo građanima da besplatno provere svoje zdravstveno stanje, razgovaraju sa lekarima i dobiju korisne savete, jer verujemo da je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje i kvalitet života“, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

1/6 Vidi galeriju Pokretna ambulanta Fondacije Mozzart i udruženja „Heroine“ obišla Beograd, Pančevo, Niš i Novi Sad Foto: Stefan Simonović

VIŠE OD 10.000 BESPLATNIH PREGLEDA ZA GRAĐANE

Fondacija Mozzart je sa udruženjem „Heroine“ tri godine zaredom organizovala karavan besplatnih pregleda štitne žlezde „Tvoja štitna, tvoj štit“, a bila je i deo projekta besplatnih pregleda dojke „Budi hrabra, pregledaj se“ udruženja „Žena uz ženu“. U okviru ovih ambulanti na točkovima besplatne preglede je obavilo više od 10.000 građana, a priliku su dobili i meštani manjih sredina kojima preventivna briga o zdravlju nije tako lako dostupna.