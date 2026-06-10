Tuširanje ujutru ili uveče ima svoje prednosti, ali pravi odgovor zavisi od navika, higijene i načina života

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Ljubitelji jutarnjeg tuširanja reći će da nema boljeg načina da se probudite i započnete dan sveži. S druge strane, pristalice večernjeg tuširanja tvrde da je ključno „sprati dan“ i opustiti se pre spavanja. Ali šta nauka kaže o tome i koja je rutina bolja za higijenu, objašnjava mikrobiološkinja Primrouz Friston, piše The Independent.

Naučna pozadina higijene

Pre svega, važno je naglasiti da je tuširanje, bez obzira na doba dana, sastavni deo dobre higijenske rutine. Pomaže u uklanjanju prljavštine i masnoće sa kože, što može sprečiti osipe i infekcije. Tuširanje takođe uklanja znoj i pomaže u borbi protiv neprijatnog telesnog mirisa.

Iako mnogi misle da neprijatan miris izaziva sam znoj, njega zapravo proizvode bakterije koje žive na površini kože. Svež znoj nema miris, ali bakterije, posebno stafilokoke, koriste ga kao izvor hranljivih materija. Kada razgrađuju znoj, oslobađaju jedinjenja koja sadrže sumpor, poznata kao tioalkoholi, koja su odgovorna za karakterističan neprijatan miris tela.

Dan ili noć?

Tokom dana telo i kosa neizbežno skupljaju zagađivače i alergene poput prašine i polena, zajedno sa znojem i sebumom. Večernje tuširanje može ukloniti većinu tih čestica, pa ih manje završava na posteljini.

Međutim, čak i ako se istuširate neposredno pre spavanja, tokom noći ćete se i dalje znojiti. Mikrobi na koži tada koriste hranljive materije iz znoja, pa do jutra deo njih završi na posteljini, a moguće je i da se probudite sa blagim telesnim mirisom.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, jutarnje tuširanje ima blagu prednost Foto: Shutterstock

Koristi večernjeg tuširanja dodatno se smanjuju ako se posteljina ne pere redovno. Mikrobi koji izazivaju neprijatne mirise mogu se preneti sa posteljine na telo tokom sna. Takođe, tuširanje uveče ne sprečava prirodno opadanje ćelija kože, koje predstavljaju izvor hrane za grinje kućne prašine. Njihov izmet može izazvati alergijske reakcije i pogoršati simptome astme.

Prednosti jutarnjeg tuširanja

Jutarnje tuširanje pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože, kao i znoja i bakterija koje su se nakupile tokom noći. To je posebno važno ako posteljina nije sveže oprana.

Na taj način telo je čistije kada oblačite odeću, a dan započinjete sa manje znoja kojim se hrane bakterije odgovorne za neprijatne mirise. Zbog toga jutarnje tuširanje može doprineti dužem osećaju svežine tokom dana.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, jutarnje tuširanje ima blagu prednost.

Značaj čiste posteljine

Bez obzira na to da li više volite da se tuširate ujutru ili uveče, važno je redovno prati posteljinu.