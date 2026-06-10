Ova metoda menja način kupovine namirnica: Pomaže da jedete zdravije i trošite manje
Prilikom kupovine, u žurbi i uz veliki izbor proizvoda, lako dolazi do impulsivnih odluka i kupovine hrane koja često nije ni zdrava ni potrebna. Zbog toga mnogi završe sa namirnicama koje ne koriste, koje se kvare u frižideru i na kraju završe u otpadu, uz veće troškove nego što su planirali. Kako bi se to izbeglo, razvijene su različite strategije, a metoda 5-4-3-2-1 postala je posebno popularna.
Kako funkcioniše
Ova metoda zasniva se na jednostavnoj šemi i podrazumeva kupovinu:
- 5 povrća
- 4 voća
- 3 izvora proteina
- 2 izvora ugljenih hidrata
- 1 „poslastice“
Brojevi se odnose na vrste namirnica, a ne na količine, koje se mogu prilagoditi broju članova domaćinstva i ličnim navikama. Ideja je da se napravi raznovrsna, ali uravnotežena baza hrane koja je dovoljna za pripremu više obroka tokom nedelje, bez stvaranja viška koji se neće iskoristiti. Preporučuje se izbor sezonskih namirnica, što dodatno pomaže u uštedi budžeta.
U junu se, na primer, mogu birati tikvice, paprike, krastavci, celer, paradajz, jagode, trešnje, kajsije, lubenica i dinja. Proteini mogu uključivati mahunarke, jaja, meso, tofu, ribu ili mlečne proizvode, dok su ugljeni hidrati pirinač, ječam, spelta, testenina, hleb ili krompir. Poslastica je opcioni dodatak, namenjen uživanju, ali nije neophodna.
Zašto je korisna?
Ova metoda podstiče promišljenu kupovinu i smanjuje bacanje hrane. Slična je i metodi 6-1, koju je popularizovao kuvar Vil Kolman, a koja uključuje još širi plan izbora namirnica.
Pre odlaska u kupovinu, korisno je proveriti šta već imate kod kuće i napraviti listu, jer je planiranje ključ za racionalniju i organizovaniju kupovinu.
Metoda 5-4-3-2-1 nije strogo pravilo, već praktičan okvir koji se može prilagoditi individualnim potrebama. Ljudi sa posebnim ishranama ili većim domaćinstvima mogu proširiti listu, dok je za osnovnu organizaciju kupovine ovo jednostavan i efikasan početak.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs