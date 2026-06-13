U veoma retkim slučajevima preteran unos vode može da dovede do takozvane intoksikacije vodom

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Pijenje dovoljno vode važno je za varenje, rad organa i opšte zdravlje, ali neki ljudi primećuju da im se nakon većih količina tečnosti javlja ređa stolica i pitaju se da li je upravo voda uzrok tog problema. Prema rečima gastroenterologa dr Džatindera Singa Bógala, odgovor je u većini slučajeva – ne.

- Digestivni sistem je prilagođen da efikasno apsorbuje tečnost, dok bubrezi višak vode izbacuju putem urina. Kod zdravih osoba uobičajena hidratacija ne dovodi do dijareje niti drugih problema sa varenjem - navodi doktor.

Mnogo češći uzrok dijareje može biti kontaminirana voda. Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu Journal of Water and Health pokazalo je povezanost između lošeg kvaliteta vode za piće i povećanog broja slučajeva dijareje. Zanimljivo je da su povećane stope obolevanja zabeležene i u pojedinim područjima sa razvijenom vodovodnom mrežom, što ukazuje na to da bezbednost vode ne zavisi samo od njenog izvora, već i od uslova u kojima se skladišti i koristi.

Ipak, situacija može biti drugačija ako se veoma velika količina vode popije u kratkom vremenskom periodu.

- Tada može doći do ubrzanog prolaska sadržaja kroz creva, pa pojedini ljudi mogu primetiti mekšu ili ređu stolicu. Međutim, to je uglavnom blaga i retka pojava koja se javlja samo kod ekstremnog unosa tečnosti - sugeriše dr Bógala.

Problem je kada se velika količina vode popije u kratkom vremenskom periodu Foto: Shutterstock

Zato se preporučuje da se voda pije ravnomerno tokom dana, umesto u velikim količinama odjednom. Takav način hidratacije omogućava organizmu da bolje apsorbuje tečnost i održava ravnotežu elektrolita.

Kada previše vode jeste pravi problem

U veoma retkim slučajevima preteran unos vode može da dovede do takozvane intoksikacije vodom, odnosno opasnog pada nivoa natrijuma u krvi. Međutim, to se uglavnom dešava samo u izuzetnim okolnostima.