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Mislite da nemate razloga za brigu jer ste vitki, aktivni i nalazi šećera u krvi su vam uredni? Stručnjaci upozoravaju da to nije uvek garancija dobrog metaboličkog zdravlja. Sve više istraživanja pokazuje da predijabetes i insulinska rezistencija mogu da se razvijaju godinama bez jasnih simptoma, čak i kod osoba koje nemaju višak kilograma.

Prema rečima dr Tušara Tajala, specijaliste interne medicine, standardno merenje šećera natašte ima važan nedostatak.

- Vrednosti ispod 100 mg/dL smatraju se normalnim, ali takav nalaz ne pokazuje kako organizam reaguje na hranu tokom dana. Upravo nagli skokovi šećera posle obroka mogu da budu prvi znak poremećaja metabolizma - navodi doktor.

Studije u kojima je korišćen kontinuirani monitoring glukoze pokazale su da pojedini ljudi bez dijabetesa nakon obroka dostižu vrednosti karakteristične za predijabetes, iako im je jutarnji šećer uredan. Zbog toga problem često ostaje neotkriven na redovnim sistematskim pregledima.

Predijabetes i insulinska rezistencija mogu da se razvijaju godinama bez jasnih simptoma Foto: Shutterstock

- Još raniji znak upozorenja može biti povišen nivo insulina u krvi. Kada ćelije postanu manje osetljive na insulin, pankreas pokušava da nadoknadi problem tako što proizvodi sve veće količine ovog hormona. Šećer u krvi tada može godinama ostati u granicama normale, dok organizam zapravo vodi "tihu borbu" sa insulinskom rezistencijom - objašnjava dr Tajal.

TOFI fenomen

Stručnjaci upozoravaju i na fenomen poznat kao TOFI (mršavi spolja, masni iznutra). Reč je o osobama koje imaju normalnu telesnu težinu, ali i povećane naslage visceralne masti oko jetre, pankreasa i drugih organa. Ova mast podstiče razvoj insulinske rezistencije, iako se ne vidi na struku ili vagi.

- Dugotrajno povišene vrednosti šećera, čak i kada nisu dovoljno visoke za dijagnozu dijabetesa, mogu da oštete krvne sudove, podstaknu upalu i povećaju rizik od bolesti srca, bubrega, oštećenja nerava i pada kognitivnih funkcija - upozorava internista.

HbA1C je jednostavan test krvi koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi tokom poslednja tri meseca Foto: Shutterstock

Ako u porodici imate dijabetes, hranite se pretežno ugljenim hidratima, malo spavate, pod hroničnim ste stresom ili se nedovoljno krećete, lekari savetuju da sa svojim doktorom razgovarate o dodatnim analizama, poput HbA1c, insulina natašte ili testa opterećenja glukozom.