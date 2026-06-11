Kada alkohol postane način suočavanja sa stresom, dosadom ili emocijama, to može biti znak za uzbunu

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Lekar upozorava na četiri ključna znaka da se osoba nalazi u „opasnoj zoni“ alkoholizma, tački gde prekomerno pijenje postaje ozbiljna i hronična navika. Dr Nil Kembel je primetio promenu u navikama ljudi od pandemije koronavirusa. Upozorio je da sve više ljudi radi od kuće i pije tokom dana, što je rizično jer nema nikoga u blizini da primeti problem.

Pijenje iz navike

Doktor objašnjava da se alkoholizam ne razvija samo kod ljudi koji piju da bi pokušali da potisnu traumu, već se može javiti i kada alkohol postane redovan deo njihove svakodnevne rutine.

Doktor upozorava da problem može da počne kao obična navika. Objašnjava da mnogi ljudi usvoje svakodnevni obrazac pijenja – čašu vina dok pripremaju večeru, nekoliko pića uz obrok i još jedno pred spavanje, zbog čega se količina unetog alkohola brzo i neprimetno povećava.

Kao primer naveo je pacijenta koji je svakodnevno pio alkohol između 10 i 15 časova, što je vremenom dodatno pogoršalo njegovo stanje.

Alkohol kao emocionalna štaka

Život je stresan i mnogi ljudi će s vremena na vreme posegnuti za pićem kako bi se opustili. Međutim, dr Kembel ističe da alkohol ne pomaže u teškim situacijama i stoga zapravo ne ublažava stres.

Stručnjaci upozoravaju, problem sa alkoholom često se krije iza svakodnevnih navika Foto: Shutterstock

Savetnik i psihoterapeut Endru Harvi kaže da klijentima često postavlja pitanje kada je alkohol prestao da bude povremeno zadovoljstvo, a postao način suočavanja sa problemima i teškim emocijama. Prema njegovim rečima, mnogi ga koriste kao sredstvo za privremeno ublažavanje stresa, tuge ili anksioznosti, ali takav pristup ne rešava uzrok problema, već samo kratkotrajno potiskuje neprijatna osećanja.

Višak slobodnog vremena

Još jedan znak upozorenja je navika da se slobodno vreme provodi uz alkohol. Harvi ističe da je među osobama koje su otišle u penziju primetio veći rizik od razvoja problema sa alkoholom, delom zato što iznenada imaju više slobodnog vremena koje pokušavaju da ispune pićem.

Stvaranje navike ispunjavanja slobodnog vremena alkoholom može dovesti do uspostavljanja opasne rutine. Postoji pogrešno shvatanje da je svakodnevno pijenje neophodno za dijagnozu alkoholizma. Ljudi koji ne piju svaki dan, ali se redovno napiju na izlascima takođe imaju problem.

Traženje izgovora za piće

Četvrti znak upozorenja je aktivno traženje prilika i događaja na kojima se očekuje ili podrazumeva veće konzumiranje alkohola. Reč je najčešće o zabavama i proslavama koje postaju izgovor za pijenje.