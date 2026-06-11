Lek koji pijete možda vam remeti san: Top 4 razloga zbog kojih se budite tokom noći
Buđenje tokom noći nije samo neprijatnost koja vas narednog dana čini umornim i nervoznim. Ako se često ponavlja, može da utiče na koncentraciju, raspoloženje i nivo energije, a dugoročno se povezuje sa većim rizikom od gojaznosti, visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti, dijabetesa i prevremene smrti. Zato je važno otkriti šta stoji iza isprekidanog sna.
Godine mogu da utiču na san
Starije osobe češće imaju isprekidan san, ali to ne znači da svako noćno buđenje trebalo pripisati starenju. Sa godinama dolazi do prirodnih promena u cirkadijalnom ritmu, pa mnogi ranije postaju pospani i ranije se bude. Ako zaspite oko 20 časova, moguće je da ćete se spontano probuditi oko četiri ujutru, što i dalje predstavlja preporučenih osam sati sna.
Navike koje remete san
Na kvalitet sna značajno utiču svakodnevne navike. Alkohol nekoliko sati pre odlaska u krevet može da pomogne da brže zaspite, ali često dovodi do buđenja tokom noći i češćih odlazaka u toalet. Kasni obroci povećavaju rizik od gorušice, koja otežava uspavljivanje i održavanje sna.
Problem mogu da budu i duga popodnevna dremanja, kao i previše kofeina. Kofein iz kafe, čaja i gaziranih napitaka blokira dejstvo adenozina, supstance u mozgu koja podstiče pospanost, pa stručnjaci savetuju da se nakon ranog popodneva ograniči njegov unos.
Lekovi kao skriveni uzrok
Pojedini lekovi mogu da doprinesu noćnom buđenju. Među njima su neki antidepresivi, beta blokatori koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska, preparati protiv prehlade koji sadrže alkohol, kao i kortikosteroidi koji se primenjuju kod upalnih bolesti i astme.
Stručnjaci preporučuju odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana. Elektronske uređaje trebalo bi izbegavati najmanje dva sata pre odlaska u krevet, a spavaća soba treba da bude tiha, mračna i prijatno rashlađena. Redovna fizička aktivnost takođe pomaže, ali ne neposredno pred spavanje.
Ako uprkos zdravim navikama i dalje imate problem sa snom, rešenje može biti kognitivno-bihejvioralna terapija za nesanicu (CBT-i). Ova metoda kombinuje tehnike opuštanja, razgovor sa terapeutom i promene navika vezanih za spavanje kako bi se ponovo uspostavio prirodan ritam sna.
Ako sumnjate da terapija utiče na vaš san, razgovarajte sa lekarom. Nekada je dovoljno promeniti vreme uzimanja leka, a ponekad postoji i odgovarajuća alternativa.
Zdravstveni problemi koji ometaju san
Mnoge hronične bolesti mogu da naruše kvalitet sna. Anksioznost i depresija otežavaju i uspavljivanje i održavanje sna. Kod muškaraca sa uvećanom prostatom potreba za mokrenjem često prekida san više puta tokom noći.
Hronični bol takođe predstavlja čest uzrok buđenja, a nedostatak sna dodatno pojačava osećaj bola narednog dana. Sličan problem imaju osobe sa neuropatijom, kod kojih trnjenje, utrnulost ili bolovi u šakama i stopalima remete san.
Jedan od najčešće nedijagnostikovanih uzroka je apneja u snu. Glasno hrkanje, kratka noćna buđenja i izražena pospanost tokom dana mogu da budu znaci ovog poremećaja, koji dovodi do kratkotrajnih prekida disanja tokom spavanja.
Dobra vest je da se kvalitet sna u većini slučajeva može poboljšati. Kada san postane mirniji i neprekinut, obično se popravljaju koncentracija, raspoloženje, nivo energije i opšti kvalitet života.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs