Stručnjaci preporučuju odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana. Elektronske uređaje trebalo bi izbegavati najmanje dva sata pre odlaska u krevet, a spavaća soba treba da bude tiha, mračna i prijatno rashlađena. Redovna fizička aktivnost takođe pomaže, ali ne neposredno pred spavanje.

Ako uprkos zdravim navikama i dalje imate problem sa snom, rešenje može biti kognitivno-bihejvioralna terapija za nesanicu (CBT-i). Ova metoda kombinuje tehnike opuštanja, razgovor sa terapeutom i promene navika vezanih za spavanje kako bi se ponovo uspostavio prirodan ritam sna.