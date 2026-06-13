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Nedostatak više vitamina mogao bi da bude povezan sa većim rizikom od demencije, pokazalo je novo istraživanje indijskih naučnika. Rezultati ukazuju da ishrana i status određenih nutrijenata mogu imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja mozga kako populacija stari.

Demencija je zajednički naziv za grupu poremećaja koji utiču na pamćenje, razmišljanje, ponašanje i sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Iako su godine života jedan od najvažnijih faktora rizika, stručnjaci ističu da na njen razvoj mogu da utiču i brojni zdravstveni i životni faktori.

Istraživanje koje je sproveo Nacionalni institut za ishranu pri Indijskom savetu za medicinska istraživanja obuhvatilo je 570 osoba starosti od 40 do 80 godina iz ruralnih i urbanih sredina. Naučnici su analizirali kognitivne funkcije, prehrambene navike i nivoe vitamina u krvi kako bi ispitali vezu između ishrane i rizika od demencije.

Rezultati, objavljeni u časopisu The Lancet Regional Health - Southeast Asia, pokazali su da je gotovo 40 odsto ispitanika imalo povećan procenjeni rizik od demencije. U toj grupi češće su beleženi nedostaci nekoliko važnih vitamina, posebno vitamina D, vitamina B2, B6 i B12.

Lošiji kvalitet ishrane kao faktor rizika 

Osobe sa većim rizikom od demencije imale su i lošiji kvalitet ishrane. Njihov jelovnik bio je manje raznovrstan, sadržao je više zasićenih masti, a manje zdravih nezasićenih masti. Nasuprot tome, ishrana bogata voćem, povrćem i drugim namirnicama koje sadrže vitamine i minerale bila je povezana sa manjim brojem faktora rizika za demenciju.

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Ishrana bogata voćem, povrćem i drugim namirnicama koje sadrže vitamine i minerale smanjuje rizik od kognitivnog pada Foto: Shutterstock

Razlika između sela i grada

Istraživači su uočili i razlike između stanovnika gradskih i seoskih područja. Nedostatak vitamina bio je češći među ispitanicima iz ruralnih sredina, što bi moglo da bude povezano sa manjom raznovrsnošću ishrane i otežanim pristupom nutritivno vrednim namirnicama.

Autori studije podsećaju da genetika ima važnu ulogu u nastanku demencije, ali da bi gotovo polovina slučajeva mogla da bude povezana sa faktorima na koje je moguće uticati, poput dijabetesa, gojaznosti, povišenog krvnog pritiska, pušenja, fizičke neaktivnosti i loše ishrane. Zbog toga bi otkrivanje i korigovanje nutritivnih nedostataka moglo da postane važan deo strategija za prevenciju demencije.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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