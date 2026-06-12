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Dolaskom toplijih dana dermatolozi češće viđaju pacijente koji se žale na crvenilo, svrab i osip nakon boravka na suncu. Mnogi pretpostavljaju da su izgoreli, ali uzrok tegoba ponekad nije opekotina, već pojačana osetljivost kože na sunčevo zračenje.

Prema rečima dr Roberta Sarkanija, dermatologa i fotodermatologa iz Londona, ono što ljudi često nazivaju "alergijom na sunce" zapravo nije jedno oboljenje. Postoji više različitih stanja koja mogu da izazovu reakcije na sunčevu svetlost, a važan trag za postavljanje dijagnoze nije samo izgled promena na koži, već i vreme kada su se simptomi pojavili.

Kod alergije na sunce dominantan simptom je svrab Foto: Shutterstock

- Ako se svrab, peckanje ili bol jave gotovo odmah, u roku od nekoliko minuta nakon izlaska na sunce, uzrok mogu da budu ređi oblici fotosenzitivnosti, poput solarne urtikarije ili reakcija povezanih sa određenim lekovima. S druge strane, ako se osip razvije nekoliko sati nakon boravka na suncu i traje nekoliko dana, najčešći uzrok je polimorfna svetlosna erupcija, stanje koje se smatra najčešćim oblikom takozvane alergije na sunce - objašnjava dr Sarkani.

Kako razlikovati alergiju na sunce od opekotine

Opekotina od sunca nastaje usled prekomernog izlaganja UV zracima i najčešće se ispoljava ravnomernim crvenilom, osećajem toplote, peckanjem i bolom.

- Kod reakcije na sunce dominantan simptom je obično svrab. Pored crvenila, mogu da se jave sitne kvržice, osip ili plikovi, najčešće na dekolteu, vratu, ramenima i rukama, odnosno na delovima tela koji su bili izloženi suncu. Dodatnu zabunu stvara činjenica da se reakcija ne mora javiti odmah. Kod pojedinih osoba promene na koži postaju vidljive tek narednog dana, zbog čega često ne povezuju tegobe sa prethodnim boravkom na otvorenom - sugeriše dermatolog.

Nisu sve reakcije na sunce iste

Fotodermatolozi upozoravaju da iza pojma "alergija na sunce" može da se krije više različitih stanja. Pored polimorfne svetlosne erupcije, postoje i solarna urtikarija, fotoosetljivost izazvana lekovima, svetlosno osetljivi oblici ekcema, kao i pojedine autoimune bolesti koje mogu da se pogoršavaju pod uticajem UV zračenja.

Fotosenzitivnost je jedno od karakterističnih obeležja lupusa Foto: Shutterstock

- Zbog toga nije preporučljivo samostalno postavljati dijagnozu samo na osnovu izgleda osipa. Pregled je posebno važan ako se reakcije ponavljaju svakog proleća ili leta, ako postaju sve izraženije ili ako se simptomi javljaju i nakon kratkog boravka na suncu - savetuje dr Sarkani.

Dermatolog će na osnovu razgovora, pregleda i po potrebi dodatnih analiza utvrditi o kojoj vrsti fotosenzitivnosti je reč, jer se uzroci i način lečenja različitih reakcija na sunce mogu značajno razlikovati.