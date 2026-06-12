Ako se krvarenja često ponavljaju, obilna su ili ih je teško zaustaviti, potrebno je potražiti savet lekara

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Krvarenje iz nosa često se javlja iznenada i u nezgodnim trenucima. Mnogi ljudi primećuju da im se to dešava češće kada su pod stresom i pitaju se da li postoji veza između ova dva stanja. Iako stres nije direktan uzrok krvarenja iz nosa, može da doprinese njegovoj pojavi, objašnjava dr Rohit Udaija Prasad, vodeći konsultant za ORL i kohlearne implantate u bolnici KIMS u Bengaluruu (Indija).

- Kada smo pod stresom ili anksiozni, organizam oslobađa hormone stresa koji privremeno ubrzavaju rad srca i podižu krvni pritisak. Kod većine ljudi to ne predstavlja problem, ali kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom ili krhkim krvnim sudovima u nosu takve promene mogu da budu dovoljne da izazovu krvarenje - kaže dr Prasad.

Kako stres doprinosi krvarenju

Stres može da utiče i na ponašanje. Nervoza i anksioznost često dovode do toga da osoba češće dodiruje, trlja ili čačka nos, što može da iritira osetljivu sluznicu.

- Česta nelagodnost u nosu i potreba da ga dodirujete zbog anksioznosti mogu da dovedu do iritacije osetljivog tkiva i na kraju izazovu krvarenje - objašnjava dr Prasad.

Česta nelagodnost u nosu i potreba da ga dodirujete zbog anksioznosti mogu da dovedu do iritacije Foto: Shutterstock

Istraživanje objavljeno 2025. godine u časopisu JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery pokazalo je da su najčešći okidači za krvarenje iz nosa suv vazduh, čačkanje nosa, alergije i infekcije gornjih disajnih puteva. U najvećem broju slučajeva reč je o prednjem krvarenju iz nosa, koje prestaje nakon nekoliko minuta uz primenu pritiska.

Najčešći uzroci krvarenja iz nosa

Iako stres može da poveća rizik, najčešći uzroci krvarenja iz nosa su:

suv vazduh, posebno tokom vrućina ili u klimatizovanim prostorijama

alergije i infekcije sinusa

povrede nosa

učestalo kijanje

pojedini lekovi

U klimatizovanim prostorijama nosni putevi postaju suvi, a tkivo ispucalo i podložnije krvarenju Foto: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia

- Tokom vrućina ili boravka u klimatizovanim prostorijama nosni putevi postaju suvi, a tkivo ispucalo i podložnije krvarenju. Zato je važno održavati sluznicu nosa dovoljno vlažnom - ističe Prasad.

Kada treba da se javite lekaru

Većina krvarenja iz nosa nije opasna i prestaje nakon nekoliko minuta uz osnovne mere prve pomoći. Međutim, ako se krvarenja često ponavljaju, obilna su ili ih je teško zaustaviti, potrebno je potražiti savet lekara.