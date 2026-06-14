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Ishrana je bitan deo kontrole holesterola, ipak često primećujemo da i pored truda, holesterol i dalje ostaje visok. Nekoliko jednostavnih promena posle večere može biti od velike pomoći. Ne koštaju ništa i možete već danas da ih isprobate.

Kratka šetnja

U slučaju da posle večere obavezno gledamo omiljenu seriju ili sedimo, nesvesno otežavamo regulaciju masti u krvi. U ovim uslovima, kada je kretanje minimalno, povećan je rizik od insulinske rezistencije,viši su nivoi triglicerida i nepovoljne su promene holesterola.

Stručnjaci zato posle večere savetuju šetnju. Čak i lagano kretanje može da pomogne organizmu da efikasnije preradi masti iz obroka i poboljša metabolizam tokom noći.

Manje vina

Čaša vina ili drugog alkoholnog pića, i pored toga što deluje primamljivo, nije najbolji način opuštanja posle napornog dana.

Redovna konzumacija alkohola posle večere može negativno da utiče na nivoe triglicerida i da optereti jetru. Alkohol može da poveća holesterol i rizik od razvoja masne jetre. Ukoliko već imate povišen holesterol, savet je da izbegavate alkoholna pića, posebno u večernjim satima.

Redovna konzumacija alkohola posle večere može negativno da utiče na nivoe triglicerida i da optereti jetru. Foto: Weyo / Alamy / Alamy / Profimedia

Večera na vreme

Kasni obroci mogu da poremete prirodne metaboličke procese. Tokom noći telo nastoji da skladišti energiju, a ne da je troši, zato se masti sporije metabolišu.

Sami po sebi kasni zalogaji su često bogati nezdravim mastima i šećerom. Jelo neposredno pre spavanja može da naruši kvalitet sna, što dodatno negativno utiče na holesterol. Savet je da poslednji obrok bude najmanje 2 do 3 sata pre spavanja.

Kontrola stresa

Hronični stres utiče na mentalno zdravlje i na nivoe holesterola. Telo u stanju stresa proizvodi više kortizola, hormona koji može da podstakne jetru da proizvodi veće količine lipoproteina koji prenose holesterol.

Kontrolišite stres aktivnošću koja opušta na primer čitanjem, laganim istezanjem, meditacijom ili bilo kojom aktivnošću koja pomaže da se udaljite od dnevnih obaveza.

Istraživanja pokazuju da osobe koje spavaju manje od šest sati imaju veći udeo štetnih LDL čestica u krvi.

Večernje grickalice