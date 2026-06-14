Zubobolja se najbolje leči kod lekara stomatologa, koji će da zaustavi karijes i na kraju sačuva zub.

Slušaj vest

Zubobolja je blag do jak i uporan bol u zubu, desnima ili vilici. Bol nekada može da nas budi iz sna i ometa svakodnevne aktivnosti. Zubobolja se najbolje leči kod lekara stomatologa, koji će da zaustavi karijes i na kraju sačuva zub. U slučaju manjih iritacija moguće je da će biti od pomoći i ispiranje slanom vodom i neke namirnice iz kuhinje.

Ispiranje slanom vodom

Slana voda je prirodno dezinfekciono sredstvo i može pomoći u uklanjanju ostataka hrane i nečistoća koje su zaglavljene između zuba. Na ovaj način biće i manje upale.

Pomešajte pola kašičice soli sa čašom tople vode i koristite kao tečnost za ispiranje usta.

Ispiranje vodonik-peroksidom

Ispiranje vodonik-peroksidom, to jest hidrogenom, takođe može da ublaži bol i upale. Osim što uništava bakterije, vodonik-peroksid može smanjiti zubni plak i pomoći u lečenju krvarenja desni.

Važno: vodonik-peroksid mora biti pravilno razblažen. Pomešajte 3% hidrogen sa istom količinom vode i koristite kao sredstvo za ispiranje usta. Nemojte ga gutati.

Pomešajte 3% hidrogen sa istom količinom vode i koristite kao sredstvo za ispiranje usta. Nemojte ga gutati. Foto: Printskrin

Hladna obloga

Hladna obloga može pomoći u ublažavanju bola, naročito ako je zubobolja posledica povrede. Kada se primeni hladna obloga, krvni sudovi se sužavaju, što smanjuje intenzitet bola. Hladnoća takođe može smanjiti otok i upalu.

Kako koristiti:

Prislonite kesu sa ledom umotanu u peškir na bolno mesto oko 20 minuta. Postupak možete ponavljati na svakih nekoliko sati.

Kesice čaja od nane

Kesice čaja od nane mogu se koristiti za umirivanje bola i osetljivih desni. Iskorišćenu kesicu čaja ostavite da se malo ohladi pre nego što je stavite na bolno mesto. Trebalo bi da bude blago topla. Možete je koristiti i hladnu - stavite kesicu čaja u zamrzivač na nekoliko minuta, a zatim je prislonite na zub.

Kkoristite konac za zube jednom dnevno, perite zube najmanje 2 puta dnevno po 2 minuta i koristite tečnost za ispiranje usta. Redovno idite kod stomatologa. Foto: Shutterstock

Beli luk

Hiljadama godina beli luk je poznat po svojim lekovitim svojstvima. Ima antibakterijsko dejstvo i može da uništi štetne bakterije koje izazivaju stvaranje zubnog plaka. Takođe može da deluje kao prirodno sredstvo protiv bolova.

Zgnječite čen belog luka dok ne dobijete pastu i nanesite je na bolno mesto. Po želji možete dodati malo soli. Druga mogućnost je da polako žvaćete svež čen belog luka.

Karanfilić

Karanfilić se kroz istoriju koristio za lečenje zubobolje. Njegovo ulje može efikasno umrtviti bol i smanjiti upalu. Sadrži eugenol, prirodni antiseptik.

Razblažite ulje karanfilića sa baznim uljem (npr. suncokretovo). Odnos treba da bude oko 15 kapi ulja karanfilića na 30 ml baznog ulja. Zatim nanesite malo smese na vatu i stavite na bolno mesto nekoliko puta dnevno. Možete dodati i kap ulja u čašu vode i koristiti kao sredstvo za ispiranje usta.

Kako da sprečimo zubobolju?

Ako je zubobolja jaka ili posledica ozbiljnijeg stanja, važno je da posetite stomatologa radi pravilnog lečenja. Javite se lekaru ako imate temperaturu, ako je otežano gutanje ili disanje, ako bol traje duže od dva dana. Obavezno je da se javite na pregled i ako se javi otok, osećaj bola pri zagrizu, neprijatan ukus u ustima ili gnoj.