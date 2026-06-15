Glavobolje uoči nevremena nastaju zbog promena atmosferskog pritiska koje mogu uticati na krvne sudove i nervni sistem, pa kod osetljivih osoba izazivaju bol, umor i druge neprijatne simptome

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Glavobolja uoči nevremena je česta pojava poznata pod nazivom meteoropatija. Nije zvanična dijagnoza, ali mnoge osobe primećuju da ih glava boli, da su umorni ili razdražljivi pre kiše, oluje ili naglih promena temperature i vazdušnog pritiska. Promene atmosferskog pritiska mogu da utiču na širenje i skupljanje krvnih sudova u mozgu. Kod osetljivih osoba to može da izazove tup bol, ali i migrene kod onih koji su joj skloni. Promena vlažnosti vazduha i smanjenje količine svetlosti mogu da utiču na hormone i nervni sistem, što pojačava osećaj nelagodnosti.

Nekoliko sati pred nevreme

Osećaj pritiska u glavi, bol u slepoočnicama, umor, vrtoglavica i smanjena koncentracija česti su simptomi. Javljaju se nekoliko sati pre nevremena, a kod nekih traju tokom celog perioda lošeg vremena.

Tina Čavez, medicinski radnik koji brine o neurološkim bolesnicima, kaže da, kako bismo razumeli vezu između glavobolja i nevremena, moramo da znamo šta je atmosferski (barometarski) pritisak.

Pošto su sinusi ispunjeni vazduhom, svaka promena pritiska može da utiče na pojavu glavobolje Foto: Shutterstock

Barometarski pritisak predstavlja težinu vazduha koji pritiska površinu Zemlje. Nije stalan i menja se u zavisnosti od vremenskih uslova. Kada je vreme lepo, pritisak je obično visok. Pre ili tokom kiše i oluja, pritisak pada. Taj pad može da utiče na osećaj pritiska u sinusima i drugim delovima tela.

– Pošto su sinusi ispunjeni vazduhom, svaka promena pritiska može da utiče na pojavu glavobolje – objašnjava Čavez.

Reakcije su individualne

Dok se organizam prilagođava tim promenama, kod nekih ljudi dolazi do glavobolje. Reakcije su individualne; neke osobe imaju simptome samo kada pritisak naglo padne.

Pacijenti se uglavnom žale na tup, pulsirajući ili „udarajući” bol koji se pojačava sa promenom vremena, osećaj pritiska ili stezanja u glavi ili iza očiju. Pojedine osobe prijavljuju mučninu, osetljivost na svetlost i zvuke, teškoće sa koncentracijom, utrnulost lica i vrata, kao i bol u jednoj ili obe slepoočnice.

Pacijenti se uglavnom žale na tup, pulsirajući ili „udarajući” bol koji se pojačava sa promenom vremena, osećaj pritiska ili stezanja u glavi ili iza očiju Foto: Shutterstock

Kako ublažiti vremenske glavobolje

Prvi korak je praćenje vremenske prognoze. Ako znate da dolazi promena vremena, možete se pripremiti.

Savet je da planiramo pauze i odmor, pijemo dovoljno vode (dehidratacija pogoršava glavobolje) i kontrolišemo stres (disanje, meditacija, joga, šetnja, druženje).

Zdrave navike takođe mogu smanjiti učestalost glavobolja. Bitni su:

redovan i kvalitetan san

fizička aktivnost (po mogućstvu lagane vežbe)

uravnotežena ishrana i izbegavanje okidača poput čokolade, kofeina, tvrdih sireva i prerađenog mesa Lekovi protiv bolova

Po potrebi se mogu koristiti lekovi bez recepta: ibuprofen, naproksen i paracetamol.

Neki preparati sa kofeinom takođe mogu pomoći jer pojačavaju dejstvo analgetika. Ako su glavobolje česte ili jake, potrebno je obratiti se lekaru radi individualnog plana lečenja.