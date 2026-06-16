Snaga kostiju ne zavisi samo od kalcijuma, već od ravnoteže proteina, mišićne aktivnosti i redovnog fizičkog opterećenja koje podstiče njihovu izgradnju i očuvanje

Slušaj vest

Većina ljudi zamišlja kost kao čvrstu strukturu koja je uglavnom napravljena od kalcijuma. Međutim, kost je mnogo složenija i dinamičnija nego što se to obično misli.

Više od polovine njene strukture čine kolagen, proteini, voda i žive ćelije, dok kalcijum i drugi minerali daju čvrstinu objašnjava Aleksandra Lišanin, dijetetičar - nutricionista.

Kako dodaje, kolagenska mreža daje kosti elastičnost i otpornost na opterećenje, zbog čega je zdrava kost istovremeno i čvrsta i fleksibilna. Kada se ta ravnoteža poremeti, kost postaje krta i podložna prelomima.

Pokret i opterećenje održavaju kosti jakim

Kosti ne traže samo „građevinski materijal“, već i signal da ostanu jake. Taj signal dobijaju kroz opterećenje – nošenje tereta, rad mišića i fizičku aktivnost. Kada tog stimulansa nema dovoljno, organizam postepeno smanjuje koštanu masu.

- Mišići imaju ključnu ulogu u očuvanju kostiju. Kada se mišić kontrahuje, on preko tetiva povlači kost i stvara mehanički stres koji aktivira ćelije zadužene za izgradnju i obnovu koštanog tkiva. Zbog toga gubitak mišićne mase često prati i gubitak koštane mase. Zato trening snage ima važnu ulogu u prevenciji osteoporoze. Kost reaguje na opterećenje – što je stimulans jači, veća je potreba organizma da očuva njenu čvrstinu, dok slab stimulans vodi ka slabijim i krhkijim kostima.

Gustina kostiju zavisi od redovnog fizičkog opterećenja, pravilne ishrane i očuvane mišićne mase, koji zajedno podstiču njihovu čvrstinu i otpornost Foto: Shutterstock

Zašto su skokovi i opterećenje važni za gustinu kostiju

Posebno su efikasne aktivnosti poput skokova, poskoka i preskakanja konopca, jer kratka i intenzivna udarna opterećenja šalju snažan signal kostima da zadrže svoju gustinu.

- Takve aktivnosti su često efikasnije od obične šetnje.

Osteoporoza nije posledica jednostavnog nedostatka kalcijuma. Reč je o složenoj sistemskoj bolesti koja nastaje usled poremećene ravnoteže između razgradnje i stvaranja koštanog tkiva. Iako je kalcijum neophodan za zdravlje kostiju, uzimanje velikih količina suplemenata retko predstavlja pravo rešenje ukoliko organizmu nedostaju hormoni i hranljive materije potrebni za njegovu apsorpciju i ugradnju u koštanu strukturu.