Usvajanje zdravih životnih navika može pomoći da se uspori razvoj katarakte i duže sačuva vid

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Katarakta se razvija sporo i može izazvati ozbiljno oštećenje oka. Ako ste skloni katarakti, morate usvojiti određene životne navike kako biste usporili njeno napredovanje.

Katarakta ostaje vodeći uzrok slepila koje se može sprečiti širom sveta, pogađajući milione ljudi svake godine. Ali ono što mnogi ne shvataju jeste da način života koji svakodnevno vodimo takođe ima veliki uticaj na razvoj i napredovanje ove bolesti.

Vodeći oftalmolozi i zagovornici zdravlja vida navode šest dokazanih navika za negu očiju koje mogu pomoći u očuvanju vida i smanjenju rizika od katarakte u poznijim godinama.

Kako nastaje katarakta?

Katarakta nastaje kada se prirodno sočivo oka zamuti, što uzrokuje zamućen vid, povećanu osetljivost na odsjaj i na kraju značajan gubitak vida ako se ne leči. Iako je starost najčešći faktor rizika, na kataraktu mogu uticati, a u mnogim slučajevima je i odložiti, izbori koje svakodnevno donosimo.

Dr Mandeep Singh Basu, direktor Centra za negu očiju dr Basu, podelio je efikasne načine za usporavanje katarakte prirodnim putem.

Zaštitite oči od UV zračenja

Jedan od najčešćih faktora rizika za kataraktu jeste dugotrajno izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju sunca. Najbolji način zaštite jeste nošenje sunčanih naočara koje blokiraju 100 odsto UVA i UVB zraka svaki put kada izlazite napolje, bez obzira na vremenske uslove. Šeširi širokog oboda mogu pružiti dodatnu zaštitu smanjujući količinu sunčeve svetlosti koja direktno ulazi u oči.

Zaštita očiju od UV zračenja može pomoći u usporavanju razvoja katarakte Foto: Shutterstock

Jedite hranu koja poboljšava vid

Ono što jedete direktno utiče na zdravlje očiju. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Frontiers in Pharmacology, konzumiranje hrane bogate antioksidansima, poput lisnatog zelenog povrća (spanać, kelj), voća jarkih boja (pomorandže, mango) i hrane bogate vitaminima C i E, pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koji mogu oštetiti očno sočivo. Riba poput lososa sadrži omega-3 masne kiseline koje doprinose zdravlju očiju.

Prestanite da pušite

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, pušači imaju dva do tri puta veću verovatnoću da razviju kataraktu nego nepušači.Pušenje unosi toksična jedinjenja u krvotok, smanjuje nivo antioksidanata u očima i ubrzava oksidativno oštećenje sočiva.

Prestanak pušenja u bilo kom životnom dobu jedna je od najvažnijih stvari koje možete učiniti za zdravlje svojih očiju.

Kontrolišite osnovne zdravstvene probleme

Hronične bolesti poput hipertenzije i dijabetesa snažno su povezane sa povećanim rizikom od katarakte. Na primer, visok nivo šećera u krvi može ubrzati proces zamućenja sočiva.

Lekovi, pravilna ishrana i fizička aktivnost, koji pomažu održavanju zdravog nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i holesterola, mogu doprineti zaštiti očiju i usporavanju razvoja katarakte.

Dobra kontrola dijabetesa može pomoći u zaštiti vida i usporavanju razvoja katarakte Foto: Shutterstock

Ograničite konzumaciju alkohola

Prekomerna konzumacija alkohola povezana je sa povećanim rizikom od razvoja katarakte. Alkohol može smanjiti nivo važnih hranljivih materija u organizmu i povećati oksidativni stres u sočivima oka. Ako želite da sačuvate vid na duže staze, preporučuje se smanjenje ili potpuno izbegavanje alkohola.

Zakazujte redovne preglede očiju

Možda najvažnija mera jeste redovan pregled kod oftalmologa. Rani znaci katarakte, ali i drugih očnih bolesti poput glaukoma i makularne degeneracije, mogu se otkriti pre nego što se pojave simptomi.