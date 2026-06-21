Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Jabuke posebno ne prijaju osobama sa osetljivim varenjem i sindromom iritabilnog creva

Slušaj vest

Jabuke se smatraju jednim od najzdravijih vrsta voća, ali kod nekih ljudi mogu da izazovu nadimanje i gasove. Ako ste primetili da vam je stomak naduven nakon što pojedete jabuku, niste jedini. Prema rečima Čitre BK, šefice službe za dijetetiku u bolnicama KIMS u Bengaluruu (Indija), razlog nije sama jabuka, već pojedini njeni sastojci.

- Ljudi se često iznenade kada im jabuka izazove nadimanje jer važi za veoma zdravu namirnicu. Međutim, problem nije u samoj jabuci, već u šećerima i vlaknima koje sadrži - objašnjava Čitra BK.

Jabuke sadrže fruktozu, prirodni šećer koji neki ljudi ne vare dovoljno efikasno u tankom crevu. Tada fruktoza dospeva u debelo crevo, gde je razgrađuju bakterije, pri čemu nastaju gasovi koji mogu da izazovu nadimanje i pojačano stvaranje gasova. Prema njenim rečima, drugi mogući uzrok je pektin, vrsta rastvorljivih vlakana koja se nalazi u jabukama.

- Iako su vlakna korisna za zdravlje sistema za varenje, cela jabuka odjednom ili naglo povećanje unosa vlakana može da izazove nadimanje kod osoba sa osetljivim varenjem i sindromom iritabilnog creva - kaže nutricionistkinja.

Kako da sprečite nadimanje?

Čitra BK savetuje da jabuke jedete umereno i dobro ih sažvaćete. Brzo jedenje dovodi do gutanja veće količine vazduha, što dodatno pojačava nadimanje.

Ako imate tegobe, jabuke jedite umreno, žvaćite ih polako i prethodno oljuštite Foto: Shutterstock

- Ako imate tegobe, možete da probate i da oljuštite jabuku, jer se značajan deo vlakana nalazi u kori. Korisno može da bude i kombinovanje jabuke sa namirnicama bogatim proteinima - navodi ona.

Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Ako se nadimanje redovno javlja nakon unošenja jabuka ili drugog voća, možda je vreme da proverite zdravlje organa za varenje.