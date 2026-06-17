Kako se ponašati tokom toplotnog talasa: Saveti Crvenog krsta i znaci za uzbunu (VIDEO)
Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju povećava rizik od zdravstvenih problema, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i ljudi koji borave ili rade na otvorenom. Kako bi građanima pomogao da se zaštite i na vreme prepoznaju opasne simptome, Crveni krst Srbije je uz podršku Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca objavio video sa praktičnim savetima za ponašanje tokom visokih temperatura.
Visoke temperature nisu samo neprijatnost. Prema procenama stručnjaka, tokom leta 2022. godine u Srbiji je čak 574 smrtna slučaja bilo povezano sa ekstremnim vrućinama, što pokazuje koliko toplotni talasi mogu da predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik.
Video podseća na osnovne mere zaštite tokom vrućina, ali i na važnost brige o osobama koje su posebno osetljive na visoke temperature.
Šta je toplotni udar
Stručnjaci upozoravaju da je toplotni udarnajteža posledica izlaganja visokim temperaturama. Do njega može da dođe kada su temperature vazduha visoke, vlažnost povećana, a strujanje vazduha slabo, zbog čega organizam više ne uspeva da se rashlađuje znojenjem.
Crveni krst Vojvodine organizuje pilot-radionicu "Popodnevni čaj u 5", namenjenu osobama starijim od 65 godina. Prvi susret biće održan 25. juna u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine u Novom Sadu (Pionirska 8), a tema će biti zaštita zdravlja tokom toplotnih talasa.
Učesnici će moći da izmere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i da dobiju savete i odgovore na pitanja u vezi sa svojim zdravljem. Nakon edukativnog dela predviđeno je druženje uz čaj, sa ciljem podsticanja socijalne povezanosti među starijim sugrađanima.
Prijave su otvorene do 22. juna, odnosno do popunjavanja mesta, a zainteresovani mogu da se prijave pozivom na broj 063/607-344.
Kada sistem za regulaciju telesne temperature zakaže, koža postaje suva i topla, a telesna temperatura može da pređe 40 stepeni.
Među simptomima su:
- ubrzan rad srca
- prestanak znojenja
- osećaj dezorijentisanosti
- razdražljivost
- drhtanje
- mentalna konfuzija
Kada je potrebna hitna pomoć
Ako osoba postane dezorijentisana, ponaša se neuobičajeno ili izgubi svest, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć jer to mogu biti znaci toplotnog udara.
Do dolaska lekara preporučuje se da se osoba premesti u hladniji prostor, da joj se ukloni višak odeće, koža rashlađuje vodom i omogući jače strujanje vazduha.
Pogledajte video Crvenog krsta Srbije sa savetima za ponašanje tokom toplotnog talasa.