Crveni krst Vojvodine organizuje pilot-radionicu "Popodnevni čaj u 5", namenjenu osobama starijim od 65 godina. Prvi susret biće održan 25. juna u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine u Novom Sadu (Pionirska 8), a tema će biti zaštita zdravlja tokom toplotnih talasa.

Učesnici će moći da izmere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i da dobiju savete i odgovore na pitanja u vezi sa svojim zdravljem. Nakon edukativnog dela predviđeno je druženje uz čaj, sa ciljem podsticanja socijalne povezanosti među starijim sugrađanima.

Prijave su otvorene do 22. juna, odnosno do popunjavanja mesta, a zainteresovani mogu da se prijave pozivom na broj 063/607-344.