Kontraceptivne pilule mogu imati neželjene efekte, od blagih i prolaznih do ozbiljnih rizika, pa je važno njihovo korišćenje uvek uskladiti sa savetom lekara

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Oralna kontracepcija je široko rasprostranjena metoda planiranja porodice, ali je izuzetno važno biti svestan mogućih neželjenih efekata. Iako su najčešće blagi i prolazni, neki mogu značajno uticati na kvalitet života i zdravlje.

Nuspojave koje se najčešće javljaju

Tačkasto krvarenje je najčešći neželjeni efekat, posebno u prva tri meseca upotrebe. To je znak da se telo prilagođava novim nivoima hormona i tanjoj sluzokoži materice. Ovo ne smanjuje efikasnost pilula ako se redovno uzimaju. Iako se obično normalizuje nakon trećeg ciklusa, ako krvarenje postane obilno ili se nastavi, potrebno je konsultovati ginekologa kako bi se isključili drugi uzroci i razmotrila moguća promena terapije.

Smanjenje unosa kofeina i nošenje grudnjaka koji pruža potporu može pomoći u ublažavanju nelagodnosti. U slučaju jakog i upornog bola ili pojave kvržice, lekarski pregled je obavezan.

Neke žene mogu osetiti blagu mučninu i osetljivost dojki kada počnu sa uzimanjem pilule. Mučnina je privremena i uzimanje pilule uz obrok ili pre spavanja pomaže. Osetljivost i bol u dojkama su takođe česti zbog hormonskih promena i obično nestaju nakon nekoliko ciklusa.

Osetljivost i bol u dojkama mogu se javiti kao privremena reakcija na hormonske kontraceptivne pilule Foto: Shuttershtock

Hormoni u pilulama direktno utiču na raspoloženje i mogu biti okidač za glavobolje. Promene u nivou estrogena i progesterona mogu povećati učestalost glavobolja, uključujući migrene, ali simptomi često vremenom nestaju. Pored toga, neke korisnice prijavljuju promene raspoloženja, nervozu ili osećaj blage depresije. Ženama sa istorijom depresije savetuje se oprez, a ako su promene ozbiljne, važno je potražiti stručnu medicinsku pomoć.

Promene u nivoima estrogena i progesterona mogu povećati učestalost glavobolja, uključujući migrene, ali simptomi često vremenom nestaju.

Smanjena seksualna želja je jedna od nuspojava koja značajno utiče na kvalitet života. Hormonske promene izazvane kontraceptivnim pilulama mogu dovesti do smanjenja libida kod nekih žena, a ponekad i izazvati vaginalnu suvoću. Međutim, kod nekih žena pilule mogu povećati libido jer eliminišu strah od neželjene trudnoće.

Ako smanjeni libido potraje i postane problem, važno je da razgovarate sa svojim ginekologom o promeni terapije ili alternativnoj metodi kontracepcije.

Najozbiljniji rizik koji se ne sme ignorisati

Iako retka, najozbiljnija nuspojava je povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, što može dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih problema kao što su duboka venska tromboza, plućna embolija ili moždani udar.

Venska tromboza je redak, ali najozbiljniji mogući rizik povezan sa upotrebom kontraceptivnih pilula Foto: Profimedi