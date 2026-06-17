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Finansijski stres je posebno opasan zato što je često dugotrajan, ponavljajući i teško ga je izbeći

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Finansijski stres mogao bi da bude podjednako štetan za zdravlje srca kao i dobro poznati faktori rizika poput visokog krvnog pritiska i pušenja, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Mayo Clinic Proceedings.

Osobe koje se svakodnevno suočavaju sa finansijskim teškoćama često trpe anksioznost, osećaj usamljenosti ili depresiju, a upravo takav hronični stres može ubrzati starenje srca i ugroziti kardiovaskularno zdravlje.

Kako finansijski stres utiče na srce?

Istraživači su analizirali podatke više od 280.000 odraslih osoba i utvrdili da brojni društveni faktori, odnosno okolnosti koje oblikuju svakodnevni život, imaju značajan uticaj na zdravlje srca.

Među svim posmatranim faktorima, finansijske poteškoće i nesigurnost u pogledu dostupnosti hrane pokazali su najjaču povezanost sa ubrzanim starenjem srca.

Stručnjaci objašnjavaju da se „starost srca“ procenjuje poređenjem stanja srca sa stvarnim godinama osobe. Kada je srce biološki „starije“ od hronološke starosti, povećava se rizik od srčanog i moždanog udara.

– Lekari se uglavnom fokusiraju na tradicionalne faktore rizika, kao što su holesterol, pušenje, krvni pritisak i kvalitet sna, dok se mnogo ređe razgovara o društvenim i životnim okolnostima koje mogu uticati na zdravlje srca – istakao je dr Amir Lerman, jedan od autora studije i direktor Centra za kardiovaskularna istraživanja Klinike Mejo.

Prema njegovim rečima, procena finansijskog stresa trebalo bi da postane deo rutinskih pregleda za procenu rizika od srčanih oboljenja.

Zašto finansijski problemi ostavljaju posledice na organizam?

Iako istraživanje nije direktno analiziralo uzročno-posledične veze, naučnici ističu da je poznato da hronično povišen nivo kortizola, hormona stresa, može dovesti do povećanja krvnog pritiska i nivoa holesterola.

– Finansijski stres je posebno opasan zato što je često dugotrajan, ponavljajući i teško ga je izbeći – objašnjava profesor kardiovaskularne medicine dr Džon P. Higins.

On dodaje da rezultati istraživanja pokazuju da finansijske brige nisu samo emocionalni teret, već mogu izazvati merljive promene u kardiovaskularnom sistemu.

Osobe koje se svakodnevno suočavaju sa finansijskim teškoćama često trpe anksioznost, osećaj usamljenosti ili depresiju, a upravo takav hronični stres može ubrzati starenje srca i ugroziti kardiovaskularno zdravlje. Foto: Kurir

Veza između stresa i upale u organizmu

Jedno od mogućih objašnjenja jeste da finansijski stres podstiče hronične upalne procese u organizmu.Takva upala može doprineti stvaranju naslaga u arterijama, što povećava rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara.

Iako je upala prirodan mehanizam kojim se telo bori protiv infekcija i povreda, dugotrajna sistemska upala može ozbiljno ugroziti zdravlje srca i krvnih sudova.

Vremenom, hronična upala može povećati krvni pritisak i otežati srcu da efikasno pumpa krv kroz organizam. Poznato je i da pušenje, visok krvni pritisak i povišen LDL („loš“) holesterol dodatno podstiču upalne procese.

Potreban širi pristup prevenciji

Autori studije smatraju da bi rezultati mogli pomoći donosiocima odluka u kreiranju efikasnijih preventivnih strategija, ali i podstaći zdravstvene radnike da više pažnje posvete netradicionalnim faktorima rizika.

Stručnjaci naglašavaju da zaštita zdravlja srca ne podrazumeva samo kontrolu krvnog pritiska, masnoća i šećera u krvi, već i prepoznavanje životnih okolnosti koje mogu ugroziti zdravlje.