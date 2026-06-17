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Opušteni kapci najčešće nastaju zbog slabljenja mišića koji podižu kapak, viška kože i spuštanja obrva. U početku su uglavnom estetski problem, ali mogu postati i funkcionalni ako ometaju vid

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Spušteni kapcičesto su jedna od prvih promena koje primetimo na licu. Gornji kapci mogu biti spušteniji nego ranije, koža se može naborati preko pregiba kapka, a oči delovati manje otvoreno.

Iako su ove promene uglavnom posledica starenja i gravitacije, ponekad mogu uticati i na vid, naročito ako kapak ili višak kože počnu da prekrivaju zenicu.

Zašto dolazi do padanja kapaka?

Najčešći uzroci su:

Ptoza (spušten kapak)

Vremenom slabe ili se istežu mišići i tetive koji podižu gornji kapak. Zbog toga se kapak spušta niže nego što bi trebalo. Ptoza se često pogoršava tokom dana.

Dermatohalaza (višak kože)

Koža oko očiju gubi kolagen i elastičnost, postaje tanja i opuštenija, pa se višak kože prebacuje preko kapka.

Spuštanje obrva

S godinama slabe potporne strukture oko očiju, pa se obrve spuštaju, što dodatno stvara utisak opuštenih kapaka.

Kod većine ljudi prisutna je kombinacija sva tri problema.

Šta može ubrzati padanje kapaka?

Pored starenja, rizik povećavaju:

* dugotrajno nošenje tvrdih kontaktnih sočiva

* operacija katarakte

* pušenje

* prekomerno izlaganje suncu

* često i agresivno trljanje očiju

* genetika

S godinama slabe potporne strukture oko očiju, pa se obrve spuštaju, što dodatno stvara utisak opuštenih kapaka Foto: Profimedia

Kada opušten kapak postaje medicinski problem?

Problem nije samo estetski ako:

* kapak prekriva deo vidnog polja

* morate podizati obrve ili zabacivati glavu da biste bolje videli

* imate zamor očiju, glavobolje ili napetost u predelu obrva

* javljaju se suve oči ili pojačano suzenje

Kada posetiti lekara?

Pregled kod oftalmologa preporučuje se ako opušteni kapci utiču na vid, čitanje, vožnju ili svakodnevne aktivnosti.

Iako je starenje najčešći uzrok, ptozu mogu izazvati i povrede oka, oštećenja nerava, autoimune bolesti poput mijastenije gravis, komplikacije nakon operacija oka ili, ređe, tumori.

Kada hitno potražiti pomoć?

Odmah se javite lekaru ako se pojave:

* iznenadno spuštanje jednog kapka

* dvostruki vid

* bol u oku

* naglo slabljenje vida

* teškoće pri otvaranju oka

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljno stanje, uključujući moždani udar

Mogućnosti lečenja

Lečenje zavisi od uzroka problema.

Nehirurške metode

* Kapi za podizanje kapakamogu pomoći kod blaže ptoze, ali efekat traje oko osam sati

* Botoksmože blago podići obrve i privremeno smanjiti višak kože iznad kapka

* Laserski i radiofrekventni tretmani mogu zategnuti kožu, ali ne rešavaju značajno spuštene kapke.

Hirurške metode

* Blefaroplastika uklanja višak kože i masnog tkiva sa kapaka.

* Operacija ptoze zateže ili koriguje mišić koji podiže kapak.

Kod nekih osoba potrebna je kombinacija ovih zahvata.

Blefaroplastika uklanja višak kože i masnog tkiva sa kapaka Foto: Profimedia

Da li osiguranje pokriva operaciju? U većini slučajeva pokrivenost zavisi od toga da li spušteni kapci ograničavaju vid. Obično su potrebni simptomi, fotografije i testovi vidnog polja kao dokaz funkcionalnog problema.

Može li se sprečiti pogoršanje?

Proces starenja nije moguće potpuno zaustaviti, ali možete usporiti promene:

* ne pušite

* štitite oči naočarima za sunce i kremom sa SPF faktorom

* izbegavajte trljanje očiju

* redovno obavljajte oftalmološke preglede

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