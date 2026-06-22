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Uvek savetujemo da kontrolišete krvni pritisak jer znamo da mnoge osobe imaju neregistrovan visok krvni pritisak

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Leto je idealno godišnje doba da obratimo pažnju na zdravlje srca i krvnih sudova. Lekari kažu da su dovoljne male, ali dosledne promene. Duži dani, lepo vreme i obilje svežeg voća i povrća idealni su uslovi da osnažimo rad srca i unapredimo opšte zdravlje. Emili Mekgrat, glavna medicinska sestra iz Britanske fondacije za srce (BHF), izdvojila je šest jednostavnih načina koji mogu da nam pomognu da tokom toplijih meseci poboljšamo zdravlje srca.

Pronađite fizičku aktivnost u kojoj uživate

Leto je idealno vreme da postanete aktivniji.

– Vežbanje je veoma važno jer smanjuje nivo holesterola i krvnog pritiska, koji predstavljaju faktore rizika za kardiovaskularne bolesti – objašnjava Mekgrat.

– Osim toga, srce je mišić i želimo da bude aktivno. Kretanje povećava broj otkucaja srca i pomaže da srce postane snažnije – kaže Mekgrat.

Fizička aktivnost takođe pomaže u kontroli telesne težine, što je važno jer višak kilograma predstavlja dodatni faktor rizika. Stručnjaci savetuju oko 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, ali mnogi navode da je najvažnije da izaberemo aktivnost u kojoj ćemo uživati.

– Naše nedavno istraživanje pokazalo je da fokusiranje na zabavu i uživanje može biti motivacija koja je mnogima potrebna da zavole vežbanje i kretanje – kaže Mekgrat.

Naše nedavno istraživanje pokazalo je da fokusiranje na zabavu i uživanje može biti motivacija koja je mnogima potrebna da zavole vežbanje i kretanje Foto: Shutterstock

Uravnotežena ishrana

Uravnotežena ishrana jedan je od najefikasnijih načina da zaštitimo i poboljšamo zdravlje srca.

– Važno je da ne unosite previše šećera, soli i masti, jer sve ove namirnice mogu da povećaju nivo holesterola, krvni pritisak, telesnu težinu i rizik od dijabetesa – objašnjava Mekgrat.

Uravnotežena ishrana obezbeđuje organizmu sve hranljive materije, vitamine i minerale potrebne za pravilno funkcionisanje.

Male promene mogu da naprave veliku razliku. Na primer, sendvič možete zameniti salatom koja sadrži zdrave namirnice poput orašastih plodova, leblebija i sočiva. Umesto sladoleda možete izabrati ledeni desert napravljen od voćnog soka.

Pijte dovoljno vode

– Vodite računa da pijete dovoljno vode. Kada temperature rastu, posebno je važno unositi više tečnosti, naročito tokom vežbanja, jer se tada više znojimo i gubimo više vode – navodi Mekgrat.

Vrućina i dehidracija mogu da utiču i na krvni pritisak.

– Tokom visokih temperatura krvni sudovi se šire, što snižava krvni pritisak. Moguće je da u ovakvim uslovima dođe do njegovog pada, posebno ako ne unosimo dovoljno tečnosti. Simptomi su osećaj slabosti, vrtoglavica i iznenadna malaksalost – kaže Mekgrat.

Hidrataciju možete održavati kombinacijom vode i namirnica bogatih tečnošću, kao što je, na primer, krastavac.

– Voda je odličan izbor, ali i mleko ili druga bezalkoholna pića mogu pomoći – dodaje Mekgrat.

Voda je odličan izbor, ali i mleko ili druga bezalkoholna pića mogu pomoći Foto: Shutterstock

Kontrolišite krvni pritisak

– Uvek savetujemo da kontrolišete krvni pritisak jer znamo da mnoge osobe imaju neregistrovan visok krvni pritisak – kaže Mekgrat.

Visok krvni pritisak je „tiho“ stanje koje često nema simptome, ali dodatno opterećuje srce i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara.

Rashladite se

– Veoma je važno da osobe koje već imaju kardiovaskularne bolesti, starije osobe i deca budu rashlađeni, jer teže regulišu telesnu temperaturu i osetljiviji su na rizik od toplotnog udara – kaže Mekgrat.

Postoji nekoliko načina da se zaštitite tokom vrelih dana: