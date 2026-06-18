Na rizik od kardiovaskularnih bolesti utiču i nasledni faktori. Jedan od njih je povišen nivo lipoproteina(a) (Lp(a)), čestice slične LDL holesterolu koja značajno povećava verovatnoću razvoja srčanih oboljenja.

Problem je što se lipoprotein(a) uglavnom ne određuje u okviru standardnog lipidnog statusa, pa osobe sa povećanim rizikom mogu dugo da ostanu neprepoznate.