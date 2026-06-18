Imate uredan holesterol? To ne znači da ste van rizika od srčanih bolesti
Merenje holesterola deo je gotovo svakog sistematskog pregleda i jedan od osnovnih pokazatelja kardiovaskularnog zdravlja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da standardni lipidni status ne otkriva uvek stvarni rizik od srčanih bolesti, zbog čega pojedini ljudi razvijaju aterosklerozu iako su im rezultati naizgled uredni.
Uobičajeni lipidni profil obuhvata vrednosti LDL ("lošeg") i HDL ("dobrog") holesterola, ukupnog holesterola i triglicerida. Ovi parametri koriste se za procenu rizika od srčanog i moždanog udara, a posebno se prati nivo LDL holesterola, koji je povezan sa stvaranjem masnih naslaga u arterijama.
Zašto uredan holesterol ne mora da znači i mali rizik
Poslednjih godina sve više pažnje privlače ograničenja standardnih analiza. Naime, moguće je da dve osobe imaju isti nivo LDL holesterola, ali različit broj i veličinu čestica koje ga prenose kroz krvotok.
Manje i gušće LDL čestice lakše prodiru u zid krvnog suda i smatraju se štetnijim za arterije. Takve razlike ne mogu da se vide na rutinskom lipidnom profilu, pa rezultati ponekad stvaraju lažan osećaj sigurnosti.
Upala kao dodatni faktor rizika
Pored holesterola, važnu ulogu ima i hronična upala u organizmu. Dugotrajna upala može da ošteti krvne sudove i ubrza stvaranje aterosklerotskih plakova čak i kod osoba čije su vrednosti holesterola u granicama normale.
Stručnjaci navode da upalni procesi mogu da doprinesu pretvaranju postojećih masnih naslaga u opasna suženja krvnih sudova, čime raste rizik od srčanog i moždanog udara.
Na rizik od kardiovaskularnih bolesti utiču i nasledni faktori. Jedan od njih je povišen nivo lipoproteina(a) (Lp(a)), čestice slične LDL holesterolu koja značajno povećava verovatnoću razvoja srčanih oboljenja.
Problem je što se lipoprotein(a) uglavnom ne određuje u okviru standardnog lipidnog statusa, pa osobe sa povećanim rizikom mogu dugo da ostanu neprepoznate.
Koje analize mogu da pruže dodatne informacije
Zbog toga stručnjaci sve češće preporučuju širi pristup proceni kardiovaskularnog rizika. Među analizama koje mogu da pruže dodatne informacije izdvajaju se apolipoprotein B (ApoB), koji pokazuje broj potencijalno štetnih čestica u krvi, i C-reaktivni protein (CRP), marker upale.
Ipak, lekari naglašavaju da nijedan laboratorijski nalaz ne treba posmatrati izolovano. Pušenje, ishrana, fizička aktivnost, krvni pritisak, dijabetes i telesna težina takođe značajno utiču na zdravlje srca i krvnih sudova. Zbog toga osoba sa urednim holesterolom može da bude izložena povećanom riziku ukoliko su prisutni drugi nepovoljni faktori.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
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