Led nikada ne treba stavljati direktno na kožu zbog rizika od iritacije ili promrzlina — preporučuje se korišćenje peškira i ograničeno trajanje primene

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Neki zagovornici na društvenim mrežama tvrde da stavljanje ledenog obloga na sredinu grudi može pomoći u smanjenju anksioznosti i poboljšanju sna, navodno stimulacijom vagusnog nerva. Međutim, stručnjaci upozoravaju da za ovu konkretnu metodu ne postoje naučni dokazi.

Vagusni nervje deo nervnog sistema koji učestvuje u regulaciji srčanog ritma, disanja, varenja i reakcije tela na stres. Aktivacija ovog nerva povezuje se sa opuštanjem organizma, ali nije jasno da li lokalno hlađenje grudnog koša ima takav efekat.

Iako hladnoća, poput ispijanja hladne vode ili izlaganja niskim temperaturama, može uticati na varijabilnost srčanog ritma (HRV) i potencijalno smanjiti stres, istraživanja se ne odnose direktno na stavljanje leda na grudi.

Stručnjaci ističu da takva praksa može privremeno da umiri organizam, ali ne rešava uzrok stresa ili napada panike. Dugoročno se preporučuju efikasnije metode upravljanja stresom, poput fizičke aktivnosti, meditacije, kvalitetnog sna, socijalne podrške i kreativnih aktivnosti.

Dugoročno se preporučuju efikasnije metode upravljanja stresom, poput fizičke aktivnosti, meditacije, kvalitetnog sna Foto: Shutterstock

Oprez Postoje rizici povezani sa hlađenjem grudnog koša, kao što je potencijalni prekomerni pad srčanog ritma kod osoba sa određenim kardiovaskularnim problemima.

Lekari upozoravaju da osobe sa anksioznošću, depresijom ili kardiovaskularnim problemima treba da budu oprezne i da se pre ovakvih metoda konsultuju sa lekarom. Takođe, led nikada ne treba stavljati direktno na kožu zbog rizika od iritacije ili promrzlina — preporučuje se korišćenje peškira i ograničeno trajanje primene.