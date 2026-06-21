Grčeve u mišićima pobedite elektrolitima: Prave se za čas posla i ne koštaju mnogo, ovo je recept
Napitci sa elektrolitima veoma su popularni među sportistima. Elektroliti su supstance sa električnim nabojem. Poremećaj ravnoteže elektrolita nešto je češći tokom leta, pri visokim temperaturama vazduha, u uslovima kada ne unosimo dovoljno tečnosti. Sve to za posledicu može da ima pojačan osećaj umora i grčenje mišića. Lekari kažu da je nedostatak elektrolita često posledica jednostavne činjenice - nedovoljnog unosa vode.
Bitan deo oporavka posle fizičke aktivnosti
Najčešće se kupuju gotovi napitci sa elektrolitima, koje možemo da napravimo jednostavno i brzo i u kućnoj režiji. Elektroliti, poput natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma, važni su za organizam. Imaju ključnu ulogu u hidrataciji, pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti u telu i regulišu transport vode i hranljivih materija kroz ćelijske membrane i na taj način doprinose pravilnom funkcionisanju ćelija. Elektroliti su bitan deo oporavka posle fizičke aktivnosti.
Nedostatak elektrolita može da se manifestuje različitim simptomima izazvanim manjkom natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma. Najčešće tegobe su umor, grčevi u mišićima i pojačan osećaj žeđi. Napici sa elektrolitima mogu da budu od velike pomoći i tokom bolesti koje dovode do dehidracije.
Kako biste obogatili napitak, možete dodati malo limuna ili bananu. Ovi sastojci obezbeđuju kalcijum, magnezijum i kalijum, a istovremeno poboljšavaju ukus.
Kako se priprema?
U zavisnosti od namene napitka, možda će vam biti potreban dodatni izvor energije. U tom slučaju možete da koristite med.
Za jednostavan i brz napitak potrebno je:
- 500 ml vode
- veliki prstohvat soli
- 1 do 2 kašike meda, u zavisnosti od energetskih potreba
- sok od pola limuna
Sve sastojke sipajte u flašu i dobro promućkajte. Dobićete efikasan napitak sa elektrolitima. Količine možete blago prilagoditi sopstvenim potrebama. Kada pripremate domaće napitke sa elektrolitima, držite ih u frižideru do 24 sata. Ne pravite unapred velike količine. Pre konzumiranja dobro promućkajte napitak kako bi se svi sastojci ravnomerno rasporedili.
Izvor: https://www.hydratis.co/ kurir.zdravlje.rs