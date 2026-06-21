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Napitci sa elektrolitima veoma su popularni među sportistima. Elektroliti su supstance sa električnim nabojem. Poremećaj ravnoteže elektrolita nešto je češći tokom leta, pri visokim temperaturama vazduha, u uslovima kada ne unosimo dovoljno tečnosti. Sve to za posledicu može da ima pojačan osećaj umora i grčenje mišića. Lekari kažu da je nedostatak elektrolita često posledica jednostavne činjenice - nedovoljnog unosa vode.

Bitan deo oporavka posle fizičke aktivnosti

Najčešće se kupuju gotovi napitci sa elektrolitima, koje možemo da napravimo jednostavno i brzo i u kućnoj režiji. Elektroliti, poput natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma, važni su za organizam. Imaju ključnu ulogu u hidrataciji, pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti u telu i regulišu transport vode i hranljivih materija kroz ćelijske membrane i na taj način doprinose pravilnom funkcionisanju ćelija. Elektroliti su bitan deo oporavka posle fizičke aktivnosti.

čas pilatesa, u prvom planu mlada žena na prostirci sa loptom između nogu
Elektroliti su bitan deo oporavka posle fizičke aktivnosti Foto: Shutterstock

Nedostatak elektrolita može da se manifestuje različitim simptomima izazvanim manjkom natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma. Najčešće tegobe su umor, grčevi u mišićima i pojačan osećaj žeđi. Napici sa elektrolitima mogu da budu od velike pomoći i tokom bolesti koje dovode do dehidracije.

Kako biste obogatili napitak, možete dodati malo limuna ili bananu. Ovi sastojci obezbeđuju kalcijum, magnezijum i kalijum, a istovremeno poboljšavaju ukus.

Kako se priprema?

U zavisnosti od namene napitka, možda će vam biti potreban dodatni izvor energije. U tom slučaju možete da koristite med.

Za jednostavan i brz napitak potrebno je:

  • 500 ml vode
  • veliki prstohvat soli
  • 1 do 2 kašike meda, u zavisnosti od energetskih potreba
  • sok od pola limuna

Sve sastojke sipajte u flašu i dobro promućkajte. Dobićete efikasan napitak sa elektrolitima. Količine možete blago prilagoditi sopstvenim potrebama. Kada pripremate domaće napitke sa elektrolitima, držite ih u frižideru do 24 sata. Ne pravite unapred velike količine. Pre konzumiranja dobro promućkajte napitak kako bi se svi sastojci ravnomerno rasporedili.

Izvor: https://www.hydratis.co/ kurir.zdravlje.rs

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