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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Iako su sandale neizbežan izbor tokom leta, njihovo svakodnevno nošenje može povećati rizik od bolova u stopalima, petama i skočnim zglobovima, kao i dovesti do plikova, uganuća i drugih neprijatnih problema

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Iako su sandale neizbežan izbor tokom leta, njihovo svakodnevno nošenje može povećati rizik od bolova u stopalima, petama i skočnim zglobovima, kao i dovesti do plikova, uganuća i drugih neprijatnih problema.

Sandale su omiljena letnja obuća mnogih ljudi.

Propuštaju vazduh, lagane su i pružaju osećaj slobode tokom toplih dana. Međutim, iako su idealne za odlazak na plažu, kratke šetnje ili opuštena druženja, njihovo svakodnevno nošenje može imati određene posledice po zdravlje stopala.

Naime, većina sandala i japanki ne pruža dovoljnu potporu svodu stopala niti adekvatnu amortizaciju, što povećava rizik od različitih tegoba – od bolova u zglobovima do plikova i povreda.

Evo na koje probleme stručnjaci najčešće upozoravaju...

Bol u stopalima, kolenima i leđima

Za razliku od patika i druge anatomski oblikovane obuće, sandale i japanke uglavnom pružaju veoma malo podrške svodu stopala. Čak ni modeli sa dodatnom potporom nisu namenjeni za dugotrajno hodanje.

Nedostatak adekvatne potpore može dovesti do bolova u stopalima, kolenima, kukovima, pa čak i leđima Foto: Shutterstock

Nedostatak adekvatne potpore može dovesti do bolova u stopalima, kolenima, kukovima, pa čak i leđima. Što više vremena provodite u neudobnoj obući, to je veće opterećenje na zglobove i mišiće.

Povećan rizik od plantarnog fascitisa

Plantarni fascitis je jedno od najčešćih oboljenja stopala i predstavlja upalu vezivnog tkiva koje se proteže duž donje strane stopala. Karakteriše ga bol, naročito u predelu pete i svoda stopala.

Ravna i nepodržana obuća, poput japanki, može doprineti nastanku ovog problema ili pogoršati postojeće simptome.

Bunioni mogu postati izraženiji

Sandale koje su uske u prednjem delu stopala ili pritiskaju područje oko palca mogu povećati rizik od haluks valgusa ili pogoršati postojeće deformitete.

Iako su ovakvi modeli često moderni i popularni tokom leta, stručnjaci preporučuju da se nose samo povremeno.

Bol u peti

Sandale sa tankim đonovima i slabom amortizacijom ne ublažavaju dovoljno udarce pri hodanju. Zbog toga peta preuzima najveći deo opterećenja pri svakom koraku.

To može dovesti do bola u peti, posebno nakon dužeg hodanja ili celodnevnog stajanja.

Sandale sa tankim đonom ne amortizuju udarce, pa peta preuzima najveće opterećenje pri hodu Foto: Shutterstock

Plikovi i zadebljanje kože

Ako sandale ne odgovaraju veličini stopala ili stopalo delimično prelazi preko ivice obuće, povećava se trenje između kože i obuće. Kao posledica mogu nastati žuljevi, plikovi i zadebljanja kože, što može otežati hodanje i izazvati nelagodnost.

Veći rizik od uganuća skočnog zgloba

Sandale uglavnom pružaju manju stabilnost od zatvorene obuće, pa je veća mogućnost uvrtanja ili istezanja skočnog zgloba, naročito na neravnom terenu.

Rizik je još veći kod modela sa visokim potpeticama ili platformama.

Veća izloženost povredama

Pošto ostavljaju prste i veći deo stopala nezaštićenim, sandale povećavaju rizik od posekotina, ogrebotina i drugih manjih povreda.

Zbog toga nisu preporučljiv izbor za baštovanstvo, građevinske radove, selidbe i slične aktivnosti.

Moguće infekcije

Kaiševi na sandalama i japankama često izazivaju trenje, naročito između prstiju ili sa strane stopala, što može dovesti do plikova i oštećenja kože.

Ako dođe do pucanja kože, povećava se rizik od infekcije, posebno tokom leta kada su stopala izložena znoju, pesku i drugim spoljašnjim uticajima.

Trenje kaiševa može izazvati plikove i oštećenja kože, a pucanje kože povećava rizik od infekcija, naročito leti Foto: Shutterstock

Kada je bolje izbegavati sandale?

Stručnjaci savetuju da ih ne nosite tokom sportskih aktivnosti, dugih šetnji, fizičkih poslova, kao ni na neravnom ili klizavom terenu.

Sa druge strane, sandale su odličan izbor za kraće izlaske, odlazak na plažu i zaštitu stopala od gljivica i bakterija na javnim bazenima, u svlačionicama i zajedničkim tuševima.

Kako odabrati kvalitetne sandale?

Idealne sandale trebalo bi da imaju dobru podršku svodu stopala, stabilan đon, blagu amortizaciju, dovoljno prostora za prste i veličinu koja u potpunosti prati stopalo.

Važno je da peta, prsti i bočne strane stopala ne prelaze ivicu obuće. Ako primetite bol, crvenilo ili iritaciju, razmislite o promeni modela.