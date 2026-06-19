Slušaj vest

Kada čujemo reč "fejslifting", mnogi odmah zamisle ukočene osmehe i lica koja izgledaju "napumpano" tj. neprirodno i prepoznatljivo od okoline - kao da ne pripadaju osobi koja ih nosi. Ta predrasuda i dalje koči hiljade žena i muškaraca da razmotre proceduru koja bi mogla da im vrati svežinu i samopouzdanje. Prof. dr Milan Jovanović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji šef Katedre za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju i spada među najrenomiranije stručnjake u ovoj oblasti u Srbiji i regionu. Nije slučajnost što kod njega po preporuku dolaze pacijenti iz Amerike, Kanade, Nemačke, Švajcarske, Austrije kao i celog sveta tako da u Beogradu dobijaju isti ili viši nivo stručnosti i kvaliteta uz znatno povoljnije cene.

Razgovarali smo s njim o svemu što pacijente stvarno zanima kada je reč o zatezanju lica.

Profesore Jovanoviću, fejslifting se često vezuje za drastične i uočljive promene. Da li svaki fejslifting mora biti toliko očigledan?

— Apsolutno ne, i to je možda najvažnija stvar koju treba razumeti. Loš fejslifting se vidi, dobar fejslifting se ne vidi. Kada je operacija urađena kako treba, rezultat je prirodan, odmoran i podmlađen izgled — niko ne bi trebalo da pogodi šta ste radili, samo da primetite da sjajno izgledate. Problem je što mnogi hirurzi zatežu isključivo kožu, što daje taj "izvučen" efekat. Prava tehnika podrazumeva rad u više slojeva — zatezanje dubljih mišićnih struktura, augmentaciju volumena i individualni pristup svakom tipu starenja. Nisam slučajno svom doktoratu posvetio više od deset godina istražujući upravo različite tipove starenja lica — jer ne starimo svi na isti način, i svaki pacijent zahteva svoju strategiju. Ko su tipični kandidati i postoji li "pravo vreme" za ovu odluku? — Ne postoji magična starosna granica. Ono što jeste istina je da mlađa koža bolje reaguje, lakše zarasta i daje dugotrajnije rezultate. Znaci starenja koji su indikacija za fejslifting — opuštena koža lica i vrata, produbljena nazolabijalna brazda, gubitak jasne linije vilice — najčešće se jasno pojavljuju između četrdesetih i pedesetih godina. Ali nemojte čekati da problemi postanu izraziti. Pravi trenutak je kada sami sebi kažete: "Više ne volim kako izgledam u ogledalu." Tada dolazimo na konsultacije, razgovaramo o tome šta vas muči, i zajedno pravimo plan. Kako zapravo izgleda sama procedura? Šta pacijente najčešće iznenadi?

— Pacijente najčešće iznenadi to što je ceo proces — od konsultacije do oporavka — daleko mirniji nego što su zamišljali. Procedura se radi u opštoj anesteziji, traje između dva i četiri sata, zavisno od obima zahvata. Rezovi su postavljeni tamo gde nisu vidljivi — iza ušiju, duž linije kose. Posle operacije pacijent ostaje na noćnom monitoringu. Otok i modrice u prvoj nedelji su normalne pojave. Konačni rezultati — potpuno zaceljeni, prirodni izgled — vidljivi su nakon tri do šest meseci. Rezultati najčešće traju desetak ili više godina. Pored kompletnog fejsliftinga, izvodim i takozvani mini fejslifting, koji je idealan za mlađe pacijente ili one koji imaju blažu opuštenost, najčešće u donjem delu lica i vratu. Manji rezovi, kraći oporavak, a rezultati su sjajni ako je pacijent pravi kandidat. Uvek naglašavam — dobra preoperativna procena je pola posla.

Foto: Promo

Na šta pacijenti treba da obrate pažnju pri izboru hirurga? Šta razlikuje dobar od lošeg fejsliftinga?

— Ključne stvari su: iskustvo hirurga u ovoj specifičnoj proceduri, tehnika koju koristi i to da li hirurg zaista sluša pacijenta. Bežite od onih koji vam odmah obećaju određeni rezultat bez temeljnog pregleda, ili koji koriste isključivo "skin-only" tehnike zatezanja kože. Pitajte koliko ovih zahvata godišnje rade. Pogledajte pre i posle fotografije stvarnih pacijenata. I veoma je važno: ne birajte hirurga isključivo po ceni jer mnogi plastičnih hirurzi koji nemaju iskustva daju povoljne cene da bi došli do pacijenata, vežbali i sticali iskustvo. Fejslifting u Beogradu kreće se od 3.500 EUR za parcijalni obični, pa naviše za kompletni face lifting, a konačna cena zavisi od komplikovanosti i vrste faceliftinga. Ali iskustvo hirurga uvek treba da bude priroritet. Fejslifting je hirurška procedura — greška se ne može lako ispraviti. Detaljne informacije o proceduri fejsliftinga u Beogradu mogu vam pomoći da se bolje pripremite za konsultaciju. Pacijenti vam dolaze čak i iz Nemačke, Švajcarske i Austrije — kako to tumačite? — Srbija generalno ima odlične hirurge, a cene su u poređenju sa zapadnom Evropom znatno povoljnije uz isti ili viši nivo stručnosti. Što se mene lično tiče, mislim da je presudno što pacijenti iz inostranstva znaju da će dobiti individualan tretman, razgovor i pažnju kakvu tamo retko dobijaju. Pacijenti se vraćaju, dovode prijatelje i rodbinu — to je meni najveći kompliment.

Nekoliko primera iz prakse prof. dr Milana Jovanovića Svaki pacijent koji dođe na konsultaciju dobija individualizovan plan — i to se vidi na rezultatima. U nastavku su primeri rezultata nekih od hirurgovih pacijenata.

1/3 Vidi galeriju Srpski hirurg kome dolaze pacijenti iz cele Evrope Foto: Promo

Celokupnu galeriju sa rezultatima možete pogledati na sajtu https://plasticnaestetskahirurgija.com/galerija/pre-i-posle/lice-i-vrat/

Najčešća pitanja o fejsliftingu Koliko traje oporavak od fejsliftinga? Otoci i modrice prolaze za sedam do deset dana. Pun oporavak i konačni rezultati vidljivi su tri do šest meseci nakon zahvata. Da li fejslifting ostavlja vidljive ožiljke? Ne, ako ga radi iskusan hirurg. Rezovi se postavljaju duž linije kose i iza ušiju — praktično nevidljivi i lako se sakrivaju kosom ili prirodnim naborima kože. Koliko dugo traju rezultati fejsliftinga? U proseku desetak godina, ponekad i duže. Rezultati zavise od tehnike, starosti pacijenta u trenutku zahvata i nege kože u narednim godinama.

Za sve koji razmišljaju o zatezanju lica — prvi korak uvek je lična konsultacija. Tu razgovaramo o vašim željama, procenjujem tip starenja i zajedno pravimo plan koji odgovara baš vama. Zakažite konsultaciju kod Prof. dr Milana Jovanovića, plastičnog hirurga u Beogradu.