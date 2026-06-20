Što imate više mišićne mase, organizam ima više prostora da skladišti i koristi glukozu

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Većina ljudi insulinsku rezistenciju povezuje sa šećerom i ishranom, ali važan deo priče krije se u mišićima. Zašto gubitak mišićne mase može da utiče na osetljivost organizma na insulin i šta možete da uradite da sačuvate metaboličko zdravlje, otkriva na svom Instagram nalogu specijalista javnog zdravlja, dijetetičar - nutricionista i praktičar funkcionalne medicine Aleksanda Lišanin.

- Insulinska rezistencija počinje u mišićima. Većina ljudi misli da su mišići tu samo zbog snage i izgleda, ali skeletni mišići predstavljaju najvećeg potrošača glukoze u organizmu. Nakon obroka najveći deo glukoze iz krvi završava upravo u njima.

Zamislite mišiće kao ogroman rezervoar za glukozu. Što imate više mišićne mase, organizam ima više prostora da skladišti i koristi glukozu. Što imate manje mišića, taj prostor postaje sve manji - objašnajva nutricionista.

Kad unosimo velike količine ugljenih hidrata, nivo glukoze u krvi značajno raste. Organizam tada luči insulin, a njegov zadatak je da glukozu iz krvi prebaci u ćelije, pre svega u skeletne mišiće, dodaje Lišanin.

Ako se skokovi glukoze usled velike količine ugljenih hidrata ponavljaju godinama, ćelije postaju sve manje osetljive na insulin Foto: Shutterstock

- Ako se veliki skokovi glukoze ponavljaju godinama, ćelije postaju sve manje osetljive na insulin. Zbog toga je za istu količinu glukoze potrebno sve više insulina. Organizam povećava njegovo lučenje kako bi održao normalan nivo šećera u krvi, dok gubitak mišićne masedodatno pogoršava problem. Manje mišića znači manje prostora za skladištenje i korišćenje glukoze. Organizam zato mora da luči još više insulina kako bi postigao isti efekat - sugeriše specijalista javnog zdravlja.

Kako očuvati osetljivost na insulin?

Šta možete da preduzmete? Podizanje tereta i fizička aktivnost pomažu u očuvanju i izgradnji mišićne mase, savetuje nutricionista. Što imamo više mišića, organizam lakše koristi glukozu i održava normalan nivo insulina.

Snaga mišića često govori više o zdravlju nego što mislimo Foto: Shutterstock