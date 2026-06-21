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Glavobolja, bol u leđima, upala mišića, česte su tegobe koje uglavnom nastojimo da ublažimo lekovima protiv bolova koji se kupuju u slobodnoj prodaji. Većina osoba veruje da je bilo koji lek protiv bolova dobar izbor. Farmakolozi kažu da ipak nije tako. Analgetici imaju različitu namenu i delovanje, a nepravilna upotreba leka može da ošteti jetru, bubrege, želudac. Ibuprofen, naproksen i paracetamol deluju na različite načine, a pravi izbor leka može značajno da utiče na efikasnost terapije.

Kako deluju lekovi protiv bolova?

Bol je najčešće reakcija na povredu ili infekciju. Telo oslobađa hemijske supstance koje pokreću upalni proces. Bol je zaštitni mehanizam i javlja se kada specijalizovani nervni završeci (nociceptori) otkriju moguću opasnost ili oštećenje tkiva. Nociceptori pretvaraju nadražaj u električni signal koji putuje kičmenom moždinom do mozga, gde se signal obrađuje i prepoznaje kao osećaj bola. Lekovi protiv bolova deluju tako što blokiraju te signale, ali svaki od lekova to čini na drugačiji način.

Kafa može ometati dejstvo nekih lekova i izazvati neželjene efekte Foto: Shutterstock

Ibuprofen

Ibuprofen deluje na uzrok bola tako što blokira hemijske supstance koje izazivaju upalu i otok. Početak dejstva ovog leka je 30 do 60 minuta, a trajanje dejstva 4 do 6 sati.

Ibuprofen se savetuje kod bolova u mišićima, zglobovima, zubobolje, ublažava menstrualne grčeve i smanjuje osećaj bola posle lakših povreda. Deluje brzo i direktno na mesto upale. Preporučuje se uzimanje uz obrok kako bi se zaštitila sluznica želuca.

Naproksen

Naproksen ima slično dejstvo kao i ibuprofen, ali ostaje duže u organizmu. Početak delovanja je 1 do 2 sata, a ublažava osećaj bola 8 do 12 sati. Savetuje se kod artritisa, hroničnog bola u zglobovima, bolova i ukočenosti mišića, kao i menstrualnih bolova. Zbog dužeg dejstva obično je dovoljno uzimati ga dva puta dnevno.

Naproksen se preporučuje kada nam je potrebno dugotrajnije olakšanje bez čestog uzimanja leka.

Preporučuje se uzimanje uz obrok kako bi se zaštitila sluznica želuca. Foto: Shutterstock

Paracetamol

Ovaj lek menja način na koji mozak obrađuje signale bola i istovremeno snižava povišenu telesnu temperaturu. Početak dejstva je posle 30 do 45 minuta, a trajanje dejstva 4 do 6 sati.

Savetuje se kod glavobolje, blažih bolova i povišene temperature, kao i osobama sa osetljivim želucem. Farmakolozi navode da manje iritira želudac od ibuprofena i naproksena, ali ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza jer može doći do oštećenja jetre.

Paracetamol se savetuje kod bolova koji nisu povezani sa upalom, preporučuje se za glavobolju i osobama koje imaju osetljiv želudac.

Aspirin

Aspirin pripada istoj grupi lekova kao ibuprofen i naproksen – nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL). Iako može da ublaži bol i upalu, danas se ređe koristi za svakodnevne bolove jer:

češće izaziva iritaciju želuca,

utiče na zgrušavanje krvi,

ne preporučuje se deci zbog retkih, ali ozbiljnih neželjenih efekata.

Međutim, male doze aspirina često se propisuju za prevenciju srčanog i moždanog udara. Ukoliko već uzimate aspirin zbog kardiovaskularnih bolesti, posavetujte se sa lekarom pre nego što primenite drugi lek protiv bolova.

Ukoliko već uzimate aspirin zbog kardiovaskularnih bolesti, posavetujte se sa lekarom pre nego što primenite drugi lek protiv bolova. Foto: Profimedia

Zašto svi ovi lekovi protiv bolova deluju različito?

Ibuprofen i naproksen deluju na hemijske procese koji izazivaju bol i upalu u organizmu. Paracetamol prvenstveno utiče na centre za bol u mozgu.

Mere opreza

Dodatne mere opreza potrebne su ako imate alergiju na neki lek. Posavetujte se sa lekarom ako koristite lekove za krvni pritisak. Obratite pažnju na moguće interakcije sa drugim lekovima. Stručnjaci navode da će osobe starije od 65 godina možda zahtevati niže doze.

Pre primene ibuprofena i naproksena, posavetujte se sa lekarom ako imate čir na želucu ili krvarenja iz digestivnog sistema, bolesti bubrega, bolesti srca ili visok krvni pritisak, astmu ili poremećaje zgrušavanja krvi. Trudnice takođe moraju da se posavetuju sa lekarom.

Pre primene paracetamola konsultujte se sa stručnjakom ako imate oboljenja jetre, uzimate terapiju koja već sadrži paracetamol ili pijete lekove za razređivanje krvi. Oprez se savetuje i osobama koje u većoj meri koriste alkoholna pića.

Pre primene paracetamola konsultujte se sa stručnjakom ako imate oboljenja jetre, uzimate terapiju koja već sadrži paracetamol ili pijete lekove za razređivanje krvi. Foto: Shutterstock

Farmaceuti navode i da ne uzimamo istovremeno ibuprofen i naproksen. Uvek pratite uputstvo o doziranju.

Maksimalne dnevne doze:

Ibuprofen: do 1.200 mg bez recepta

Naproksen: do 660 mg bez recepta

Paracetamol: 3.000–4.000 mg dnevno (prema preporuci lekara)

Kada se obratiti lekaru?

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