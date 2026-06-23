Sedam noćnih navika koje štete koži: Dermatolozi upozoravaju na greške koje ubrzavaju starenje
Izgled vaše kože ujutru ne zavisi samo od proizvoda koje koristite, već i od navika koje imate pred spavanje. Neke od njih mogu doprineti natečenosti, iritacijama, dehidrataciji i drugim problemima sa kožom. Dermatolozi su izdvojili sedam čestih večernjih grešaka koje mogu narušiti zdravlje i izgled tena.
Konzumiranje slane hrane
Ako za večeru pojedete obilan obrok sa mnogo soli, može doći do zadržavanja tečnosti u organizmu. Pošto je koža lica tanja, otok će biti najprimetniji upravo na licu, naročito oko očiju. Zbog toga stručnjaci savetuju da se unos slane hrane ograniči, posebno uoči važnih događaja.
Pijenje alkohola
Alkohol širi krvne sudove i podstiče zadržavanje tečnosti, što može dovesti do jutarnje natečenosti, posebno u predelu ispod očiju i na licu. Umesto alkoholnih pića, preporučuje se unos vode kako bi organizam ostao hidriran.
Spavanje u suvoj prostoriji
Suv vazduh, naročito tokom zime zbog grejanja, može dodatno isušiti kožu i pogoršati stanja poput rozacee i ekcema. Korišćenje ovlaživača vazduha može pomoći da koža tokom noći zadrži vlagu i izgleda zdravije ujutru.
Nedostatak kvalitetnog sna
Kvalitetan san je ključan za regeneraciju organizma, pa tako i kože. Tokom noći koža obnavlja svoju zaštitnu barijeru, a nedostatak sna može dovesti do izraženijih podočnjaka, umornog izgleda i otečenosti lica.
Preskakanje noćne hidratacije
Koži je tokom noći potrebna dodatna nega. Upotreba bogatih hidratantnih krema, noćnih maski ili zaštitnih preparata poput vazelina može pomoći u obnavljanju zaštitne barijere kože i sprečiti gubitak vlage.
Alergije
Neliječene alergije mogu izazvati suzne oči, zapušen nos i izraženu otečenost lica, naročito u predelu sinusa i ispod očiju. Pravovremena terapija i upotreba antihistaminika mogu pomoći u smanjenju ovih tegoba.
Disanje na usta tokom noći
Disanje na usta može dovesti do suvih usta, ispucalih usana i dodatne dehidratacije kože. Ovaj problem često je povezan sa alergijama ili apnejom u snu, pa je važno otkriti uzrok i lečiti ga.
Iako nije potrebno potpuno menjati životne navike zbog izgleda kože, usvajanje zdravijih večernjih rutina može doprineti ne samo lepšem tenu, već i boljem opštem zdravlju.
Izvor: Index.hr/Zdravlje.Kurir.rs