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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Dermatolozi upozoravaju da određene noćne navike mogu izazvati natečenost, suvoću, iritacije i ubrzano starenje kože

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Izgled vaše kože ujutru ne zavisi samo od proizvoda koje koristite, već i od navika koje imate pred spavanje. Neke od njih mogu doprineti natečenosti, iritacijama, dehidrataciji i drugim problemima sa kožom. Dermatolozi su izdvojili sedam čestih večernjih grešaka koje mogu narušiti zdravlje i izgled tena.

Konzumiranje slane hrane

Ako za večeru pojedete obilan obrok sa mnogo soli, može doći do zadržavanja tečnosti u organizmu. Pošto je koža lica tanja, otok će biti najprimetniji upravo na licu, naročito oko očiju. Zbog toga stručnjaci savetuju da se unos slane hrane ograniči, posebno uoči važnih događaja.

Pijenje alkohola

Alkohol širi krvne sudove i podstiče zadržavanje tečnosti, što može dovesti do jutarnje natečenosti, posebno u predelu ispod očiju i na licu. Umesto alkoholnih pića, preporučuje se unos vode kako bi organizam ostao hidriran.

Kada alkohol postane način suočavanja sa stresom, dosadom ili emocijama, to može biti znak za uzbunu Foto: Shutterstock

Spavanje u suvoj prostoriji

Suv vazduh, naročito tokom zime zbog grejanja, može dodatno isušiti kožu i pogoršati stanja poput rozacee i ekcema. Korišćenje ovlaživača vazduha može pomoći da koža tokom noći zadrži vlagu i izgleda zdravije ujutru.

Nedostatak kvalitetnog sna

Kvalitetan san je ključan za regeneraciju organizma, pa tako i kože. Tokom noći koža obnavlja svoju zaštitnu barijeru, a nedostatak sna može dovesti do izraženijih podočnjaka, umornog izgleda i otečenosti lica.

Preskakanje noćne hidratacije

Koži je tokom noći potrebna dodatna nega. Upotreba bogatih hidratantnih krema, noćnih maski ili zaštitnih preparata poput vazelina može pomoći u obnavljanju zaštitne barijere kože i sprečiti gubitak vlage.

Alergije

Neliječene alergije mogu izazvati suzne oči, zapušen nos i izraženu otečenost lica, naročito u predelu sinusa i ispod očiju. Pravovremena terapija i upotreba antihistaminika mogu pomoći u smanjenju ovih tegoba.

Disanje na usta tokom noći

Disanje na usta može dovesti do suvih usta, ispucalih usana i dodatne dehidratacije kože. Ovaj problem često je povezan sa alergijama ili apnejom u snu, pa je važno otkriti uzrok i lečiti ga.

Disanje na usta tokom noći može dovesti do dehidratacije kože, suvih usana i umornijeg izgleda lica narednog jutra Foto: Shutterstock