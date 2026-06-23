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Kolagenski suplementi se često reklamiraju kao univerzalni lek za starenje, ali veliki pregled 113 kliničkih ispitivanja sugeriše da mogu ponuditi merljive koristi za zdravlje kože, zglobova i mišića.

Dodaci kolagena mogu pomoći kod nekih ishoda u vezi sa kožom, zglobovima i mišićima, ali trenutni dokazi su neujednačeni i još uvek ograničeni.

Kolagenski suplementi postali su neki od najpopularnijih proizvoda u velnes industriji, sa tvrdnjama da mogu podržati glađu kožu, zdravije zglobove i još mnogo toga. Ali da li zaista deluju? Često reklamiraju kao univerzalni lek za starenje, ali veliki pregled 113 kliničkih ispitivanja sugeriše da mogu ponuditi merljive koristi za zdravlje kože, zglobova i mišića.

Kvalitet samog istraživanja takođe vredi pažljivo ispitati. Studije su koristile širok spektar metoda, doza i načina merenja ishoda, što otežava direktna poređenja.

Petnaest od 16 uključenih recenzija ocenjeno je kao niskog ili kritično niskog kvaliteta – ne nužno zato što suplementi ne deluju, već zbog metodoloških problema kao što su studije koje nisu registrovane unapred i loše izveštavanje o potencijalnim pristrasnostima. Mnoga ispitivanja su takođe bila kratka i uključivala su malo učesnika, što ograničava ono što možemo pouzdano zaključiti o dugoročnim efektima.

Kolagen igra važnu ulogu u očuvanju strukture hrskavice, zbog čega može doprineti zdravlju i pokretljivosti zglobova Foto: Shutterstock

Nije sav kolagen isti

Deo problema je u tome što se kolagenski suplementi enormno razlikuju. Neki se dobijaju od životinja, kao što su krave, svinje i pilići, a drugi potiču iz morskih izvora, uključujući ribu, meduze i školjke. Postoje čak i takozvane „veganske“ alternative kolagenu. Neke studije su koristile oralne suplemente, dok su druge testirale kolagenske obloge nanete na kožu.

Način na koji se kolagen obrađuje takođe utiče na veličinu i sastav peptida u finalnom proizvodu, što zauzvrat utiče na to kako se on ponaša i apsorbuje u telu. Grupisanje svih ovih različitih proizvoda u jednu analizu rizikuje da zamagli koliko i da otkrije.

Individualne razlike su takođe važne. Faktori kao što su izlaganje suncu, pušenje, kvalitet sna, okolina i nivoi hormona utiču na to kako koža stari i kako može reagovati na suplementaciju. Ako studije ne uzmu u obzir ove varijable, postaje veoma teško znati da li su bilo kakve primećene promene zaista posledica kolagena ili jednostavno odražavaju razlike u načinu života učesnika.

Ova analiza doprinosi sve većem broju dokaza koji ukazuju na to da kolagenski suplementi nisu samo skupi placebo proizvodi. Čini se da postoje stvarne, iako skromne, koristi – posebno za hidrataciju kože, bolove u zglobovima i zdravlje mišića.

Kolagen je jedan od ključnih proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost, a njegov prirodni pad s godinama doprinosi nastanku bora Foto: Shutterstock