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Integralni tost i med predstavljaju značajan izvor ugljenih hidrata, koji ipak ne mora nužno da izazove nagli skok šećera u krvi. Sttručnjaci napominju da bogatstvo valakana iz integralnog hleba omogućava dobru kontrolu šećera, dok fruktoza iz meda ima manji uticaj na vrednosti šećera.

Integralni hleb sadrži prehrambena vlakna. Integralne žitarice bogatije su vlaknima od rafinisanih zato što se zrno koristi u celosti. Brojna istraživanja pokazala su da ishrana bogata vlaknima doprinosi boljoj kontroli šećera u krvi u poređenju sa ishranom siromašnom vlaknima.

Fruktoza iz meda manje utiče na šećer u krvi

Med sadrži i glukozu i fruktozu, ali je fruktoza zastupljena u većoj količini. Za razliku od glukoze, koja ima glikemijski indeks 100, fruktoza ima znatno niži GI od 19. Zbog toga med ima blaži uticaj na porast šećera u krvi nakon obroka.

Med sadrži antioksidanse poput flavonoida i fenolnih kiselina. Smatra se da ove supstance mogu da podstaknu lučenje insulina nakon obroka i da smanje upalne procese i oksidativni stres, što dugoročno može doprineti boljoj regulaciji šećera u krvi.

Na šta treba obratiti pažnju?

Med sadrži antioksidanse poput flavonoida i fenolnih kiselina Foto: Shutterstock

Konzumiranje većih količina integralnog tosta sa medom može da izazove značajniji porast šećera u krvi. Dugotrajan prekomeran unos meda može doprineti razvoju insulinske rezistencije, stanja u kojem organizam slabije reaguje na insulin. Veće količine fruktoze mogu da podstaknu nagomilavanje masti u jetri, što dodatno utiče na metabolizam glukoze.

Kombinacija dve namirnice bogate ugljenim hidratima. Pošto su i integralni tost i med bogati ugljenim hidratima, njihova kombinacija može više da podigne nivo šećera nego kada se konzumiraju odvojeno.

Glikemijski indeks (GI) je brzina kojom neka namirnica podiže nivo glukoze u krvi. Na skali od 1 do 100, što je vrednost veća, brži je rast šećera nakon obroka. Glikemijski indeks integralnog hleba iznosi oko 70, što se smatra srednje visokim do visokim vrednostima, glikemijski indeks meda je oko 55, što se smatra srednjom vrednošću.

Med je i dalje dodat šećer

Uprkos korisnim sastojcima, med se smatra dodatim šećerom. Mnoge vrste integralnog hleba takođe sadrže dodat šećer. Preporuke stručnjaka su da dodati šećeri ne čine više od 10 odsto ukupnog dnevnog energetskog unosa.

Osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne

Iako vlakna iz integralnog hleba mogu da doprinesu stabilnijem nivou šećera u krvi, osobe sa dijabetesom treba pažljivo da prate količinu unetih ugljenih hidrata. Veće količine meda posebno mogu izazvati značajan porast glukoze.

Kako smanjiti rizik od skoka šećera u krvi?

Kombinujte ugljene hidrate sa proteinima

Proteini se sporije vare od ugljenih hidrata, zbog čega usporavaju apsorpciju glukoze i doprinose postepenijem porastu šećera u krvi. Uz integralni tost sa medom možete dodati grčki jogurt, mladi sir ili kuvano jaje.

Uz integralni tost sa medom možete dodati grčki jogurt, mladi sir ili kuvano jaje. Foto: Shutterstock

Dodajte zdrave masti

Mononezasićene i polinezasićene masti mogu da poboljšaju osetljivost na insulin i doprinesu stabilnijem nivou šećera u krvi. Orašasti plodovi i semenke jednostavan su dodatak integralnom tostu sa medom.

Vodite računa o porcijama

Da biste smanjili rizik od naglog porasta šećera u krvi, pridržavajte se preporučenih porcija. Uobičajena porcija hleba iznosi jednu do dve kriške, dok je preporučena količina meda jedna supena kašika.

Birajte hleb bogat vlaknima