Od početka sezone kupanja beleže se brojni slučajevi utapanja, zbog čega stručnjaci upozoravaju da se u vodu nikada ne ulazi pod dejstvom alkohola

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Od početka sezone kupanja već je zabeleženo nekoliko slučajeva utapanja, zbog čega stručnjaci upozoravaju da se u vodu nikada ne ulazi pod dejstvom alkohola.

Utapanje je treći najčešći uzrok nenamerne smrti u svetu, a rizik raste sa porastom koncentracije alkohola u krvi. Istraživanja pokazuju da je alkohol prisutan kod 30 do 70 odsto slučajeva utapanja tokom rekreativnih aktivnosti u vodi i predstavlja jedan od glavnih faktora rizika kod odraslih. Alkohol smanjuje sposobnost rasuđivanja, usporava reakcije i povećava rizik od nesreća, čak i pri malim količinama.

Pod uticajem alkohola osoba ne može pouzdano brinuti ni o sebi ni o drugima, uključujući decu, kod kojih je utapanje jedan od vodećih uzroka smrti koja se može sprečiti. Nesreće se mogu dogoditi veoma brzo, ponekad za manje od minute, pa čak i u plitkoj vodi, zbog čega je oprez neophodan u svim situacijama uz vodu.

Evo tri najvažnije stvari koje treba da znate o efektima alkohola tokom aktivnosti na vodi:

Alkohol narušava procenu

Ako ste pijani, vaše rasuđivanje i samokontrola slabe. Zbog toga možete preuzeti veće rizike nego inače ili preceniti svoje sposobnosti. Možda ćete se osećati sigurnije nego što bi trebalo dok plovite po lošem vremenu ili plivate dalje od obale nego što možete da se vratite. Takođe možete teže prepoznati opasnosti poput jakih struja ili vetra.

Utapanje je brz i često neprimetan proces koji može dovesti do smrtnog ishoda za samo nekoliko sekundi ako se ne reaguje na vreme Foto: Shutterstock

Alkohol usporava reflekse

Kada ste u vodi, važno je da brzo uočavate opasnosti i reagujete na njih. Međutim, alkohol utiče na sposobnost mozga da obradi informacije i odgovori na spoljne podražaje. To može usporiti reakcije, smanjiti koncentraciju i narušiti koordinaciju. Alkohol takođe može promeniti percepciju i sposobnost da jasno vidite, čujete ili procenite šta se dešava oko vas.

Alkohol utiče na telo

Alkohol otežava telu da reguliše temperaturu. To može povećati rizik od hipotermije u hladnoj vodi, ali i od pregrevanja tokom veoma toplih dana. Takođe izaziva dehidraciju, a oslabljena čula mogu vas učiniti manje svesnim opasnosti od sunca. U težim slučajevima, alkohol može dovesti i do gubitka svesti u vodi.

Kako ostati bezbedan? Ne konzumirajte alkohol pre ili tokom aktivnosti u vodi.

Ne ulazite u vodu nakon što ste pili i ne dozvolite da vas drugi nagovaraju na to.

Predložite drugu aktivnost ako su prisutni konzumirali alkohol.

Ne ostavljajte samu osobu koja je pila pored vode.

Ne pijte alkohol ako ste odgovorni za čuvanje dece.

Ako je neko u nevolji, ostanite uz njega i odmah pozovite pomoć.

Utapanje spada među vodeće uzroke smrti koji se mogu sprečiti, ali se često dešava iznenada i bez upozorenja Foto: Profimedia