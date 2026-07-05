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Žive na naš račun

Žive na naš račun

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Leto je vreme boravka u prirodi, kupanja, ali i parazita. U pitanju su organizmi koji žive na račun drugog živog bića (domaćina), postoje unutrašnji paraziti, koji žive unutar tela domaćina (crene gliste, pantljičare) .Spoljašnji paraziti su na površini tela i hrane se krvlju ili ćelijama kože (krpelji, grinje, vaške, buve) Toplije vreme pogoduje razvoju ovih sićušnih organizama. Ipak većina infekcija može da se spreči jednostavnim merama opreza.

Kupanje u prirodi može povećati rizik od infekcije

Jedan od najčešćih parazita koji se može preneti tokom kupanja je giardija, mikroskopski organizam koji izaziva proliv. Zaraza nastaje kada osoba slučajno proguta kontaminiranu vodu iz bazena, jezera, reke ili vodenih igrališta.

Pored giardije, u vodi se mogu nalaziti i drugi paraziti poput kriptosporidijuma, koji takođe izaziva proliv, kao i retka ameba Naegleria fowleri.

Zaraza nastaje kada osoba slučajno proguta kontaminiranu vodu iz bazena, jezera, reke Foto: Marko Karović

Ovaj organizam može dospeti u telo kroz nos tokom kupanja u toplim slatkovodnim površinama i u izuzetno retkim slučajevima izazvati ozbiljnu infekciju mozga.

Na pojedinim područjima moguće je razviti i takozvani plivački osip, odnosno alergijsku reakciju izazvanu parazitskim crvima koji mogu prodreti kroz kožu tokom kupanja.

Kako se zaštititi tokom kupanja?

Da biste smanjili rizik od zaraze:

izbegavajte gutanje vode tokom plivanja

pokušajte da sprečite ulazak vode u nos

nakon kupanja istuširajte se sapunom i vodom

izbegavajte kupanje u sumnjivoj ili zagađenoj vodi. Lajmska bolest

Krpelji su najpoznatiji kao prenosioci lajmske bolesti, ali mogu prenositi i parazitsku infekciju poznatu kao babezioza.

Kod ove bolesti paraziti napadaju crvena krvna zrnca. Mnogi zaraženi nemaju simptome, dok se kod drugih mogu javiti umor, povišena temperatura, jeza i simptomi slični gripu. U težim slučajevima može se razviti i anemija.

Krpelji su najpoznatiji kao prenosioci lajmske bolesti, Foto: Matthew Williams-Ellis/VWPics/Profimedia/Leonardo Mercon/Shutterstock

Kako se zaštititi od krpelja?

Ako planirate boravak u prirodi:

koristite sredstva protiv insekata koja sadrže DEET

krećite se označenim stazama

izbegavajte visoku travu i gusto rastinje

nosite duge pantalone, duge rukave i visoke čarape

nakon povratka pregledajte celo telo kako biste uočili eventualne krpelje.

Ako pronađete krpelja, uklonite ga što pre na pravilan način.

Pažljivo pecite meso

Letnji roštilji i piknici omiljena su okupljanja, ali nedovoljno termički obrađeno meso može predstavljati zdravstveni rizik.

Jedna od mogućih posledica je toksoplazmoza, infekcija koju izaziva parazit Toxoplasma gondii. Većina zaraženih osoba nema simptome, ali kod nekih se mogu pojaviti tegobe nalik gripu, poput umora, glavobolje i povišene temperature.

Nedovoljno termički obrađeno meso može predstavljati zdravstveni rizik. Foto: Shutterstock

Rizik ne dolazi samo od mesa. Na mestima gde borave psi i mačke zemljište može biti kontaminirano jajima određenih parazitskih crva. Ako se ona slučajno unesu u organizam, može doći do infekcije poznate kao toksokaroza, koja može izazvati povišenu temperaturu, kašalj, bolove u stomaku ili probleme sa vidom.