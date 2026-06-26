Stručnjaci upozoravaju da se na jastučnicama brzo nakupljaju bakterije, masnoća i mrtve ćelije kože, pa se zbog higijene i zdravlja kože preporučuje njihovo često pranje

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Kada je reč o pranju posteljine, učestalost njenog menjanja često se zanemaruje, iako je reč o važnom aspektu higijene. U savremenom, ubrzanom načinu života, ova obaveza lako može da bude zapostavljena.

Prema rečima dr Gareta Naja, posteljinu bi u proseku trebalo prati jednom nedeljno, pri čemu učestalost može zavisiti od toga da li osoba spava sama ili deli krevet sa partnerom. Kako je naveo za Miror, glavni razlozi su znojenje, ljuštenje kože i nakupljanje mikroorganizama.

Intenzitet noćnog znojenja varira od osobe do osobe — muškarci se u proseku manje znoje tokom sna, dok je pojačano znojenje češće kod žena u menopauzi.

Ali šta je sa jastučnicama konkretno?

Stručnjaci pozivaju ljude da mnogo češće peru svoje jastučnice kako bi poboljšali higijenu sna. Uprkos tome što većina ljudi povremeno pere svoju posteljinu, stručnjaci upozoravaju da isti pristup jednostavno nije dovoljan za jastučnice, izveštava Ekspres.

Jastuci bi trebalo da se peru jednom do dva puta godišnje kako bi se uklonile nakupljene nečistoće koje prodiru kroz jastučnicu Foto: Shutterstock

Jastučnice mogu da sadrže oko tri miliona bakterijskih kolonija po kvadratnom inču nakon samo jedne nedelje korišćenja. Ova akumulacija prljavštine, znoja, masnoće i mrtvih ćelija kože svake noći pritiska naše lice, što potencijalno može izazvati bubuljice i iritaciju kod osoba sa osetljivom kožom.

Tim preporučuje da se jastučnice stavljaju u mašinu za pranje veša zajedno sa redovnim vešom, kako bi ostale sveže i bez bakterija, bez potrebe za odvojenim pranjem.

- Naša lica dolaze u kontakt sa jastucima svake noći tokom osam sati i ako nisu čisti, to može izazvati iritaciju kože i pojavu bubuljica.

Vaš jastuk zadržava značajne količine masnoće i ulja sa skalpa, kao i mrtve ćelije kože i tragove pljuvačke. Kod osoba sa dužom kosom, naročito onih koji je peru jednom ili dva puta nedeljno, jastučnice mogu biti dodatno izložene masnoći i nečistoćama.

Preporuke za redovno održavanje higijene