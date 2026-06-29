Vaše telo bolje apsorbuje vitamin D kada ga uzimate sa masnom hranom poput avokada, maslinovog ulja, jaja, jogurta i orašastih plodova

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Vitamin D je jedan od najvažnijih vitamina za zdravlje kostiju, mišića i imuniteta, ali mnogi nisu sigurni da li ga treba uzimati uz obrok ili na prazan stomak. Iako je takav način uzimanja uglavnom bezbedan, stručnjaci upozoravaju da možda nije i najefikasniji.

Pošto je vitamin D vitamin rastvorljiv u mastima, organizam ga znatno bolje apsorbuje kada se uzima uz obrok koji sadrži zdrave masti. Ako ga popijete na prazan stomak, telo može iskoristiti manju količinu unetog vitamina, a kod nekih ljudi mogu se javiti i mučnina ili nelagodnost u želucu.

Šta jesti uz vitamin D?

Da bi se vitamin D što bolje apsorbovao, preporučuje se da ga uzimate uz namirnice bogate zdravim mastima, kao što su:

* jaja (posebno žumance)

* avokado

* maslinovo ulje

* jogurt

* orašasti plodovi i semenke (bademi, indijski orah, čia i semenke bundeve)

Ove namirnice ne samo da sadrže masti koje poboljšavaju apsorpciju vitamina D, već obezbeđuju i magnezijum i vitamin K, koji doprinose zdravlju kostiju.

Orasi su posebno bogati zdravim nezasićenim mastima, uključujući omega-3 masnu kiselinu ALA (alfa-linolenska kiselina), koja je važna za zdravlje mozga, srca i ćelija Foto: Shutterstock

Kada je najbolje vreme za uzimanje vitamina D?

Ne postoji zvanična preporuka kada tokom dana treba uzimati vitamin D. Mnogi stručnjaci savetuju da to bude ujutru, uz doručak ili najveći dnevni obrok.

Vitamin D se može uzimati i uveče, ali neka istraživanja ukazuju da kod pojedinih ljudi može uticati na dejstvo melatonina, hormona koji reguliše san. Zbog toga osobe koje imaju problema sa uspavljivanjem možda bi trebalo da ga uzimaju ranije tokom dana.

Dnevna doza može se podeliti i na dva dela – na primer uz doručak i ručak – ali je najvažnije da suplement uzimate redovno.

Ko bi posebno trebalo da izbegava uzimanje vitamina D na prazan stomak?

Iako većina ljudi može bezbedno da uzima vitamin D bez hrane, preporučuje se da ga obavezno piju uz obrok osobe koje:

* imaju potvrđen nedostatak vitamina D

* starije su životne dobi

* često osećaju mučninu ili bol u želucu nakon uzimanja lekova ili suplemenata

* imaju bolesti želuca, poput čira ili drugih gastrointestinalnih tegoba

Ako vitamin D popijete na prazan stomak, telo može iskoristiti manju količinu unetog vitamina, a kod nekih ljudi mogu se javiti i mučnina ili nelagodnost u želucu Foto: Shutterstock

Ukoliko imate hronične zdravstvene probleme ili niste sigurni kako da uzimate suplement, najbolje je da se posavetujete sa svojim lekarom.