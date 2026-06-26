Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Banane su jednostavan, ukusan i pristupačan način da povećate unos kalijuma, minerala koji igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska i očuvanju zdravlja srca

Slušaj vest

Banane su među najpopularnijim voćem na svetu, ali malo ko zna da njihovo redovno konzumiranje može imati pozitivan uticaj na krvni pritisak.

Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, ovo voće pomaže organizmu da izbaci višak natrijuma i doprinosi zdravlju krvnih sudova, što može biti od velike koristi osobama koje imaju povišen krvni pritisak.

Banane su odličan izvor kalijuma

Jedna srednja banana sadrži oko 420 do 450 miligrama kalijuma, što čini približno 9 odsto preporučenog dnevnog unosa za odrasle.

Kalijum je esencijalni mineral koji ima važnu ulogu u organizmu jer:

* pomaže da mišići pravilno funkcionišu

* podržava rad nervnog sistema

* održava pravilan srčani ritam

* učestvuje u transportu hranljivih materija do ćelija

* doprinosi regulaciji krvnog pritiska

Kako banane utiču na krvni pritisak?

Jedan od glavnih uzroka povišenog krvnog pritiska jeste prekomeran unos natrijuma, odnosno soli. Kada je krvni pritisak visok, srce mora da radi pod većim opterećenjem kako bi pumpalo krv kroz organizam, što dugoročno povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i oštećenja bubrega.

Kalijum deluje na dva načina:

* podstiče izlučivanje viška natrijuma putem urina

* opušta zidove krvnih sudova, čime olakšava protok krvi

Brojna istraživanja pokazala su da veći unos kalijuma može doprineti snižavanju krvnog pritiska, naročito kod osoba koje pate od hipertenzije.

Iako nema mnogo studija koje su se bavile isključivo bananama, istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je da su osobe sa povišenim krvnim pritiskom koje su češće jele banane i jabuke imale manji rizik od smrtnosti. Eksperimentalne studije na životinjama takođe ukazuju da banane mogu ublažiti negativne posledice hipertenzije i dijabetesa.

Istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je da su osobe sa povišenim krvnim pritiskom koje su češće jele banane i jabuke imale manji rizik od smrtnosti. Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Iako su banane zdrave za većinu ljudi, osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega ili smanjenu funkciju bubrega trebalo bi da budu oprezne sa unosom hrane bogate kalijumom.

Kod njih se kalijum može nagomilati u krvi, što povećava rizik od ozbiljnih poremećaja srčanog ritma.

Povišen nivo kalijuma može se javiti i kod osoba koje uzimaju suplemente kalijuma ili koriste zamene za kuhinjsku so koje ga sadrže. Zato je važno da se o optimalnom unosu kalijuma posavetuju sa lekarom.

Još zdravstvenih koristi banana

Pored povoljnog uticaja na krvni pritisak, dovoljan unos kalijuma može doneti i druge zdravstvene koristi:

* smanjuje rizik od moždanog udara

* može doprineti manjem riziku od nastanka bubrežnih kamenaca

* pomaže očuvanju gustine kostiju i smanjuje rizik od osteoporoze

* povezan je sa manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2

* može doprineti smanjenju hronične upale u organizmu

Jedna srednja banana sadrži oko 420 do 450 miligrama kalijuma, što čini približno 9 odsto preporučenog dnevnog unosa za odrasle Foto: Shutterstock

Zaključak