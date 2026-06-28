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Male promene mogu da imaju iznenađujuće pozitivan uticaj na zdravlje srca

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Male, skoro neprimetne promene životnih navika, poput nekoliko dodatnih minuta sna, blagog povećanja svakodnevne fizičke aktivnosti i malo većeg unosa povrća, mogu značajno da smanje rizik od srčanog udara, tvrdi studija sprovedena u Velikoj Britaniji.

5 minuta više sna, 2 minuta dodatnog vežbanja

Britansko istraživanje navodi da nisu potrebne radikalne promene. Samo pet minuta duži san, dva minuta više vežbanja i dodatna polovina porcije povrća mogu da doprinesu zdravlju.

Studija objavljena u časopisuEuropean Journal of Preventive Cardiologydodaje da ove male promene mogu u značajnoj meri da smanje rizik od srčanog udara.

Glavni autor studije, dr Nikolas Koemel, ističe da kombinacija malih promena može da ima iznenađujuće pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova.

Dovoljno je 11 dodatnih minuta sna Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od srčanog udara?

Istraživanje je pratilo više od 53.000 učesnika iz britanske studije UK Biobank tokom osam godina. Naučnici su analizirali ishranu (na osnovu izjava učesnika), san i fizičku aktivnost (merenu uređajima za praćenje aktivnosti), a zatim su te podatke uporedili sa učestalošću srčanih udara.

Utvrđeno je da su osobe sa najmanjim rizikom od srčanog udara imale sledeće navike:

spavale su između osam i devet sati tokom noći;

imale su 42 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno;

konzumirale su namirnice umereno dobrog kvaliteta.

Ovakav način života bio je povezan sa 57 odsto manjim rizikom od srčanog udara u poređenju sa grupama koje su imale najnezdravije navike.

Mirko promene

Ipak, preventivno mogu delovati i manje promene, kao što su:

11 dodatnih minuta sna;

4,5 minuta više umerene do intenzivne fizičke aktivnosti;

oko 50 grama dodatnog povrća dnevno.

Mala promena velika korist

Dr Koemel ističe da studija treba da nas podseti koliko su važne male promene u svakodnevnim navikama.