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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Pet svakodnevnih navika može izazvati nagle skokove šećera u krvi i povećati rizik od dijabetesa tipa 2

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Nakon što pojedete nešto slatko, možete osetiti iznenadni nalet energije, nakon čega slede pad energije i umor. To se dešava zato što nivo šećera u krvi prirodno „raste i pada“ tokom dana. Iako su takve fluktuacije normalne, česti i iznenadni skokovi mogu vremenom oštetiti vaše zdravlje i povećati rizik od predijabetesa i dijabetesa tipa 2.

Kako je objasnila dr Dženifer Čeng, endokrinolog „milioni ljudi imaju nedijagnostikovan dijabetes ili predijabetes, i ako se ne leče, mogu nastati ozbiljne komplikacije koje se često mogu sprečiti.“ Zato stručnjaci izdvajaju pet svakodnevnih navika koje bi bilo dobro izbegavati kako bi se stabilizovao šećer u krvi, uz preporuku da se više fokusiramo na vlakna, kretanje i smanjenje stresa, piše EatingWell.

Zaslađena pića

Gazirana pića, zaslađene kafe, čajevi, sportska pića i kokteli često kriju mnogo više šećera nego što mislimo. Oni su jedan od glavnih izvora dodatog šećera u ishrani. Problem je što im nedostaju vlakna, proteini i masti, pa se šećer veoma brzo apsorbuje u krv.

Foto: Shutterstock

- Ovo može izazvati nagle skokove glukoze i insulina - kaže dr Sovjanja Naha, a zatim dodaje da istraživanja pokazuju da su zaslađena pića, pa čak i veće količine voćnog soka, povezana sa većim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Bolji izbor je voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi ili voda sa prirodnom aromom.

Sedenje po ceo dan

Dugotrajno sedenje, bilo na poslu, u automobilu ili kod kuće – negativno utiče na regulaciju šećera u krvi.

- Dugotrajno sedenje smanjuje osetljivost na insulin, što otežava kontrolu glukoze - kaže dr Naha. Čak i male promene, poput češćeg ustajanja ili kratke šetnje, mogu pomoći.

Fizička aktivnost pomaže mišićima da koriste glukozu i time prirodno snižava šećer u krvi, objašnjava dr Čeng. Dobra je navika ustajati svakog sata i prošetati posle obroka. „Samo 15 minuta hodanja posle obroka može poboljšati insulinski odgovor“, dodaje dr Anastasios Manesis.

Rafinisani ugljeni hidrati

Rešenje nije potpuno izbacivanje ugljenih hidrata, već izbor boljih izvora. Problem su rafinisani ugljeni hidrati sa malo vlakana – zaslađene žitarice, peciva, grickalice poput čipsa i pereca. Oni izazivaju nagle skokove šećera u krvi.

Rafinisani ugljeni hidrati, poput belog hleba, peciva i grickalica, izazivaju nagle skokove šećera u krvi jer sadrže malo vlakana Foto: Shutterstock

- Studije pokazuju da takve dijete dovode do većih fluktuacija nivoa glukoze tokom dana - kaže dr Naha. Bolji izbor su integralne namirnice – voće, povrće i integralne žitarice.

One sadrže vlakna i hranljive materije koje pomažu vašem srcu, mozgu i kontroli težine.

Voće nije problem – upravo suprotno. Celo voće podržava stabilniji odgovor šećera u krvi zbog svojih vlakana, dodaje doktor. Za još bolje rezultate, uparite ga sa proteinima ili zdravim mastima, poput orašastih plodova ili jogurta.

Loš san

Nedostatak kvalitetnog sna može ozbiljno poremetiti nivo šećera u krvi.

- Loš san povećava insulinsku rezistenciju i otežava regulaciju glukoze - kaže dr Naha. Pored toga,dr Čeng objašnjava da se povećava i nivo kortizola, hormona stresa. Ovo dodatno podiže šećer u krvi i povećava dugoročni rizik od metaboličkih bolesti.

Loš san često dovodi do povećane želje za slatkom i visokokaloričnom hranom. Samo dve neprospavane noći mogu povećati hormone gladi i smanjiti one koji regulišu apetit. Preporučuje se spavanje od 7 do 9 sati, uz pravilan ritam i manje vremena ispred ekrana pre spavanja.

Preskakanje obroka i neredovna ishrana

- Preskakanje obroka i neredovna ishrana mogu poremetiti stabilnost šećera u krvi. Neredovno vreme obroka remeti prirodne ritmove tela za obradu glukoze - kaže dr Naha.

Preskakanje doručka može poremetiti regulaciju šećera u krvi i povećati rizik od naglih oscilacija glukoze tokom dana Foto: Shutterstock