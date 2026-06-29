Viralni trik sa solju nema naučnu potvrdu, a lekari upozoravaju da migrena zahteva dokazano lečenje

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Na društvenim mrežama sve je popularnija tvrdnja da prstohvat soli ispod jezika uz polagano ispijanje vode može brzo da zaustavi napad migrene. Zvuči bezopasno, ali da li deluje? Lekari objašnjavaju da je migrena složeno neurološko oboljenje i mnogo je više od obične glavobolje. Tokom napada migrene dolazi do promena u centrima za obradu bola u mozgu, nervnim signalima i krvnim sudovima. Ove izmene izazivaju pulsirajući bol u glavi, mučninu, povraćanje, osetljivost na svetlost i zvuk, vrtoglavicu, poremećaje vida. Stručnjaci su jasni - trenutno ne postoje dokazi da malo soli ispod jezika može da zaustavi ove biološke procese.

Popularna tvrdnja o vezi migrene i soli zasniva se na pretpostavci da je ovaj vid glavobolje posledica nedostatka soli ili minerala u organizmu. Međutim, migrene se uglavnom ne javljaju zbog manjka natrijuma. Napadi migrene najčešće su povezani sa genetskom predispozicijom, hormonskim promenama, poremećajem sna, stresom, određenim namirnicama, dehidracijom, spoljašnjim faktorima ili promenama svakodnevnih navika.

Pošto so ne utiče na osnovne mehanizme nastanka migrene, ne može se smatrati lekom.

Može li dehidracija da izazove migrenu?

Da. Dehidracija može da izazove glavobolju i kod pojedinih osoba da doprinese nastanku migrene. Istraživanja pokazuju da nedovoljan unos tečnosti može da bude okidač za migrenu kod osoba koje su tome sklone. Čak i blaga dehidracija može da nepovoljno deluje na cirkulaciju, ravnotežu elektrolita i funkciju mozga, čime se povećava i verovatnoća od pojave glavobolje.

Čak i blaga dehidracija može da nepovoljno deluje na cirkulaciju, ravnotežu elektrolita i funkciju mozga Foto: Shutterstock

Zbog toga se neke osobe osećaju bolje kada popiju vodu tokom napada migrene. Međutim, važno je razlikovati dejstvo vode od navodnog dejstva soli. Ukoliko je dehidracija okidač za glavobolju, povećan unos tečnosti može da ublaži simptome. Korist dolazi prvenstveno od nadoknade tečnosti, a ne od držanja soli ispod jezika. Drugim rečima, ako se osećate bolje nakon što popijete vodu, najverovatnije je voda zaslužna, a ne so.

Nutricionisti navode da određene namirnice kod nekih osoba mogu biti okidači za migrenu. Stručnjaci dodaju da je migrena složeno neurološko stanje koje zavisi od više faktora, zbog čega, primera radi, konzumiranje jabuke na prazan stomak nije naučno potvrđen niti pouzdan način za ublažavanje migrene.

Da li je organizmu tokom napada migrene potrebna dodatna so?

U većini slučajeva - ne. Natrijum jeste važan mineral koji učestvuje u regulaciji ravnoteže tečnosti, radu nerava i kontrakciji mišića. Međutim, većina ljudi dovoljne količine natrijuma unosi svakodnevnom ishranom.

Dodatni unos soli može biti potreban samo u posebnim situacijama, kao što su dugotrajno povraćanje, jaka dijareja, obilno znojenje, sportovi izdržljivosti ili određena medicinska stanja koja dovode do gubitka elektrolita.

Za većinu osoba koje pate od migrene dodatni unos soli nema dokazanu korist. Naprotiv, preteran unos natrijuma može da izazove zadržavanje tečnosti, nadutost, pojačanu žeđ i povišen krvni pritisak i bude dodatni rizik za osobe sa hipertenzijom, bolestima bubrega, srca. Zbog toga se redovna upotreba soli kao sredstva protiv migrene ne preporučuje, jasni su stručnjaci.

Natrijuma ima dosta u gotovoj hrani, prerađenim namirnicama i obrocima koje konzumiramo u restoranima Foto: Shutterstock

Zašto neki ljudi tvrde da ovaj „lek“ deluje?

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja. Pre svega, osoba je možda bila dehidrirana i osećala se bolje nakon unosa vode. Mnoge osobe tokom napada migrene se odmaraju, izbegavaju ekrane, leže u zamračenoj prostoriji i smanjuju izloženost jakoj svetlosti. Sve to samo po sebi može da doprinese ublažavanju simptoma.

Migrena prirodno prolazi kroz različite faze i simptomi se često spontano smanjuju. Ako neko proba so i vodu neposredno pre nego što napad počne da jenjava, lako može pogrešno da zaključi da je upravo taj postupak doveo do poboljšanja.

Tu je i placebo efekat. Kada ljudi čvrsto veruju da će određeni tretman pomoći, mogu zaista da osete olakšanje, iako nema direktnog terapijskog dejstva.

Dr Džoj Mounika, konsultant neurolog u bolnici Renova Hospitals u Hajderabadu, ističe: