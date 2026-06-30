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Iako mnogi opekotine od sunca doživljavaju kao prolaznu neprijatnost, u pozadini se odvijaju složeni procesi koji mogu ostaviti dugoročne posledice po zdravlje kože

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Gotovo svako je bar jednom osetio posledice predugog boravka na suncu – crvenilo, peckanje, bol, a nekoliko dana kasnije i ljuštenje kože. Iako mnogi opekotine od suncadoživljavaju kao prolaznu neprijatnost, u pozadini se odvijaju složeni procesi koji mogu ostaviti dugoročne posledice po zdravlje kože.

Opekotine od sunca počinju oštećenjem DNK

Sunčevi ultraljubičasti (UV) zraci izazivaju opekotine tako što oštećuju DNK u ćelijama kože. Sunce emituje tri vrste UV zračenja – UVA, UVB i UVC.

UVC zrake gotovo u potpunosti zaustavlja Zemljina atmosfera, dok UVA i UVB dopiru do kože. UVB zraci uglavnom deluju na epidermis, odnosno površinski sloj kože, dok UVA prodiru dublje i oštećuju proteine, ćelijske membrane i genetski materijal.

Kada UV zračenje ošteti DNK, ćelije pokušavaju da poprave nastala oštećenja. Međutim, ako ih ima previše, ćelija aktivira proces samouništenja kako bi sprečila dalje širenje oštećenog genetskog materijala.

Zašto koža postaje crvena i bolna?

Čim ćelije kože prepoznaju da je DNK oštećena, šalju signale imunom sistemu. Imune ćelije dolaze na mesto oštećenja, a krvni sudovi se šire i postaju propustljiviji.

Upravo zbog toga nastaju:

* crvenilo kože

* osećaj toplote

* otok

* bol i pojačana osetljivost

Ovaj proces počinje još dok ste na suncu, ali simptomi najčešće postaju najizraženiji između 24 i 48 sati nakon izlaganja UV zracima.

Bol se često opisuje kao peckanje, žarenje ili osećaj kao da koža gori Foto: Shutterstock

Kako nastaju plikovi?

Kod jačih opekotina dolazi do uništavanja čitavih slojeva ćelija kože. Mrtve ćelije se odvajaju od zdravog tkiva, a prostor između njih ispunjava tečnost. Tako nastaju plikovi, koji predstavljaju prirodni zaštitni mehanizam organizma.

Istovremeno, određene imune ćelije uklanjaju oštećene ćelije, dok druge oslobađaju supstance koje mogu izazvati svrab i dodatnu iritaciju kože.

Zašto se koža ljušti?

Nakon što se upala smiri, organizam počinje da stvara nove ćelije kože kako bi zamenio one koje su uništene.

Ljuštenje kože koje se javlja nekoliko dana nakon opekotine zapravo predstavlja odbacivanje mrtvog površinskog sloja, čime se pravi mesto za novu, zdravu kožu.

Da li preplanulost štiti kožu?

Nakon oštećenja kože, ćelije počinju da proizvode više melanina – pigmenta koji koži daje tamniju boju. Zbog toga se nakon prolaska crvenila često javlja preplanuli ten.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da preplanulost ne pruža značajnu zaštitu od novih oštećenja. Njena zaštitna moć približno odgovara kremi sa zaštitnim faktorom SPF 2, što nije dovoljno da spreči nastanak novih opekotina.

Kako ublažiti simptome opekotina od sunca?

Koži je potrebno vreme da se oporavi, ali nelagodnost možete ublažiti na nekoliko načina:

* sklonite se sa sunca dok koža ne zaraste,

* pijte dovoljno tečnosti kako biste sprečili dehidraciju,

* stavljajte hladne obloge na zahvaćena mesta,

* po potrebi koristite lekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta, prema uputstvu lekara ili farmaceuta.

Ako se pojave veliki plikovi, jaka bol, visoka temperatura, mučnina, vrtoglavica ili drugi izraženi simptomi, potrebno je da se javite lekaru.

Najbolji način da sprečite opekotine od sunca jeste da ograničite boravak na direktnom suncu u periodu kada je UV zračenje najjače Foto: nieriss / Alamy / Profimedia

Prevencija je najbolja zaštita

Najbolji način da sprečite opekotine od sunca jeste da ograničite boravak na direktnom suncu u periodu kada je UV zračenje najjače, nosite zaštitnu odeću, šešir i naočare za sunce, kao i da redovno nanosite kremu sa odgovarajućim zaštitnim faktorom (SPF), posebno tokom letnjih meseci.