Novo istraživanje napominje da su ozbiljni neželjeni efekti delovanja statina na mišiće izuzetno retki

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Statini su lekovi koje lekari propisuju za snižavanje nivoa "lošeg" (LDL) holesterola, triglicerida i stabilizaciju masnih naslaga u krvnim sudovima. Cilj je sprečavanje teških komplikacija poput moždanog ili srčanog udara. I pored svega, mnogi pacijenti sa izvesnom dozom straha piju ove lekove. Novo istraživanje napominje da su ozbiljni neželjeni efekti delovanja statina na mišiće izuzetno retki. Naučnici su razvili i alat koji pomaže lekarima da procene rizik pacijenta.

Veliki strah

Statini su često lekovi koji spasavaju život, ali kod nekih pacijenata mogu da izazovu statin-indukovani mišićni sindrom, koji se ispoljava slabošću, bolovima, grčevima i osećajem težine u mišićima, uglavnom nogu, ramena i leđa. Istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet Digital Healthističe da su ove neželjene reakcije veoma retke.

- U opštoj populaciji postoji veliki strah od ovih lekova zbog retkih neželjenih dejstava - rekao je dr Nišant Šah, preventivni kardiolog iz zdravstvenog sistema Duke Health u Daramu, u Severnoj Karolini, koji nije učestvovao u istraživanju.

U opštoj populaciji postoji veliki strah od ovih lekova zbog retkih neželjenih dejstava Foto: Shutterstock

Pacijenti samoinicijativno prekidaju terapiju

Prema nekim istraživanjima, mnogi pacijenti samoinicijativno prestaju da piju statine. Nova studija britanskih stručnjaka sada nudi alat na osnovu kojeg lekari mogu bolje da procene rizik od neželjenih dejstava statina, kao što je rabdomioliza – ozbiljno stanje u kojem dolazi do brze razgradnje mišićnog tkiva, pri čemu se štetne materije oslobađaju u krvotok.

Nova studija, zasnovana na medicinskim podacima gotovo šest miliona odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazala je da je samo oko 0,04% ljudi imalo desetogodišnji rizik veći od 10% za razvoj ozbiljnih poremećaja mišića povezanih sa statinima.

U kliničkim ispitivanjima osobe koje su uzimale statine nešto češće su prijavljivale blage bolove u mišićima nego one koje su dobijale placebo. Međutim, u većini tih slučajeva uzrok bola nije bio sam lek, već neki drugi faktor, tvrde stručnjaci.

Mogući su bolovi, grčevi i osećaj težine u mišićima, uglavnom nogu, ramena i leđa Foto: Shutterstock

Rizici se precenjuju, kaže doktor

Iako pacijenti treba da budu upoznati sa mogućim neželjenim dejstvima svakog leka, stručnjaci smatraju da mnogi precenjuju rizike povezane sa statinima.

- Za 40 godina svoje lekarske prakse nikada nisam primio u bolnicu pacijenta zbog poremećaja mišića povezanog sa statinima - kaže dr Stiv Nisen, glavni akademski direktor Instituta za srce, krvne sudove i grudnu hirurgiju Klivlendske klinike, koji nije učestvovao u ovom istraživanju. Nisen sarađuje kao konsultant sa proizvođačima statina AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Novartis i Pfizer, ali za taj rad, kako kaže, ne prima novčanu naknadu.

Kada rizik ipak jeste veći?

Kod pojedinih ljudi rizik od neželjenih dejstava jeste veći. To se, između ostalog, odnosi na osobe sa oboljenjima bubrega, kao i na one koje uzimaju neke druge lekove. Nedostatak vitamina D takođe može doprineti pojavi bolova u mišićima tokom terapije statinima, rekao je Nisen iz Klivlendske klinike.

Nije nam jasno zašto neželjena dejstva statina privlače toliko pažnje u poređenju sa drugim lekovima Foto: Shutterstock

Dezinformacije podstiču strah

Statini, kao što su atorvastatin, rozuvastatin, simvastatin i drugi, spadaju među najčešće propisivane i najviše proučavane lekove na svetu.

- Nije nam jasno zašto neželjena dejstva statina privlače toliko pažnje u poređenju sa drugim lekovima - rekla je koautor studije Ting Kaj, istraživač sa Odeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu Univerziteta u Oksfordu.

Lekari smatraju da je uverenje da su statini opasni rezultat više različitih faktora. Na društvenim mrežama ima medicinskih dezinformacija, tu su i priče koje se prenose usmeno, kao i anegdote o članovima porodice koji su možda imali određene probleme.

Stručnjaci savetuju da se mogući rizici, ali i koristi, procene u saradnji sa lekarom. Napominje se da je rizik daleko manji od koristi koje ovi lekovi pružaju osobama koje imaju povišen holesterol i možda porodičnu istoriju srčanih bolesti. Cilj je da se zajednički reaguje na sve neželjene reakcije kako ne bi došlo do ozbiljnijeg oštećenja, kao što je razgradnja mišićnog tkiva. Lekari preciziraju da je u ovakvim situacijama moguće, u dogovoru sa stručnjakom, prilagoditi dozu leka.

Individualna procena rizika pri primeni statina