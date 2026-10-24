Slušaj vest

Sve više mladih i osoba srednjih godina ima osećaj da im je glava "u magli". Teže se koncentrišu, sporije razmišljaju, zaboravljaju reči usred razgovora ili im zadaci koji su nekada bili rutinski odjednom postaju naporni. Iako to mnoge zabrinjava, neurolog dr Rupam Borgoha ističe da tzv. moždana magla (brain fog) nije bolest niti poremećaj pamćenja, već najčešće znak da je organizam pod dugotrajnim opterećenjem.

- Ovaj problem sve češće javlja kod ljudi u tridesetim i četrdesetim godinama zbog hroničnog stresa, nedostatka sna, nepravilne ishrane, preteranog vremena pred ekranima, ali i produženog oporavka nakon kovida - navodi dr Borgoha. 

Kako prepoznati moždanu maglu?

Najčešći simptomi su:

  • osećaj mentalnog umora
    otežana koncentracija
    usporeno razmišljanje
    zaboravljanje sitnica ili reči tokom razgovora
    teškoće u obavljanju zadataka koji su ranije bili jednostavni 
glavobolja anksioznost hormonski disbalans shutterstock_1126190459.jpg
Zaboravljanje sitnica ili reči tokom razgovora je jedan od tipičnih simptoma Foto: Shutterstock

- Ako zaboravnost počne da ometa posao ili svakodnevni život ili se postepeno pogoršava, potrebno je javiti se lekaru. Hitan pregled neophodan je ukoliko se jave iznenadna konfuzija, jaka glavobolja, otežan govor ili promene u ponašanju - savetuje neurolog.

Kako ekrani utiču na mozak?

Stalno prebacivanje između aplikacija, notifikacija i društvenih mreža dodatno opterećuje mozak. Umesto da se usmeri na jedan zadatak, pažnja se neprekidno prekida, zbog čega mozak teže obrađuje i pamti nove informacije.

-Istraživanja pokazuju da dugotrajna izloženost ekranima, naročito u večernjim satima, smanjuje sposobnost održavanja pažnje i dovodi do mentalnog zamora. Sadržaji koje algoritmi prilagođavaju korisnicima dodatno podstiču stalnu stimulaciju, što može da doprinese osećaju mentalne iscrpljenosti i smanjenoj koncentraciji - sugeriše dr Borgoha.

Kako ublažiti moždanu maglu?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu da poboljšaju koncentraciju i mentalnu svežinu:

žena u belim pantalonama šeta parkom, pogled s leđa
Zdrav i aktivan život ublažava simtome stresa i mentalnog umora Foto: Shutterstock

  • spavajte sedam do osam sati i trudite se da ležete u isto vreme, čak i vikendom
    izbegavajte korišćenje telefona, računara i televizora najmanje sat vremena pre spavanja
    ukoliko tegobe potraju, proverite nivo vitamina B12, vitamina D i gvožđa
    redovno se krećite, najmanje 30 minuta dnevno, pet dana u nedelji
    praktikujte tehnike opuštanja poput meditacije, joge ili vežbi disanja
    unosite dovoljno tečnosti i hranite se raznovrsno, uz dovoljno proteina, integralnih žitarica, voća, povrća i zdravih masti

- Ako promene životnih navika ne dovedu do poboljšanja, potrebno je obaviti lekarski pregled kako bi se isključili poremećaji rada štitaste žlezde ili druga zdravstvena stanja koja mogu da izazovu slične tegobe - poručuje dr Borgoha.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Može li moždana magla uticati na zdravlje creva? Stručnjak upozorava na signale koje ne treba ignorisati

Ne propustiteVestiDemencija bi se mogla predvideti decenijama ranije: Protein iz kapi krvi ukazuje na rizik
alchajmerova bolest test krvi mozak
BolestiMože li infekcija uha da zahvati mozak? ORL specijalista otkriva koji simptomi zahtevaju hitan pregled
žena koja se drži za bolno uho/mozak
VestiProboj u medicini: Implantat u mozgu vratio govor paralizovanom pacijentu u SAD (FOTO) (VIDEO)
mozak implant
ZdravljeTrik za lakše uspavljivanje: Doktor otkriva tehniku za smirivanje misli kada ne možete da zaspite
Žena sedi zabrinuta na krevetu u noći zbog nemogućnosti da spava