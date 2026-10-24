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Ako zaboravnost počne da ometa posao ili svakodnevni život ili se postepeno pogoršava, potrebno je javiti se lekaru

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Sve više mladih i osoba srednjih godina ima osećaj da im je glava "u magli". Teže se koncentrišu, sporije razmišljaju, zaboravljaju reči usred razgovora ili im zadaci koji su nekada bili rutinski odjednom postaju naporni. Iako to mnoge zabrinjava, neurolog dr Rupam Borgoha ističe da tzv. moždana magla (brain fog) nije bolest niti poremećaj pamćenja, već najčešće znak da je organizam pod dugotrajnim opterećenjem.

- Ovaj problem sve češće javlja kod ljudi u tridesetim i četrdesetim godinama zbog hroničnog stresa, nedostatka sna, nepravilne ishrane, preteranog vremena pred ekranima, ali i produženog oporavka nakon kovida - navodi dr Borgoha.

Kako prepoznati moždanu maglu?

Najčešći simptomi su:

osećaj mentalnog umora

otežana koncentracija

usporeno razmišljanje

zaboravljanje sitnica ili reči tokom razgovora

teškoće u obavljanju zadataka koji su ranije bili jednostavni

Zaboravljanje sitnica ili reči tokom razgovora je jedan od tipičnih simptoma Foto: Shutterstock

- Ako zaboravnost počne da ometa posao ili svakodnevni život ili se postepeno pogoršava, potrebno je javiti se lekaru. Hitan pregled neophodan je ukoliko se jave iznenadna konfuzija, jaka glavobolja, otežan govor ili promene u ponašanju - savetuje neurolog.

Kako ekrani utiču na mozak?

Stalno prebacivanje između aplikacija, notifikacija i društvenih mreža dodatno opterećuje mozak. Umesto da se usmeri na jedan zadatak, pažnja se neprekidno prekida, zbog čega mozak teže obrađuje i pamti nove informacije.

-Istraživanja pokazuju da dugotrajna izloženost ekranima, naročito u večernjim satima, smanjuje sposobnost održavanja pažnje i dovodi do mentalnog zamora. Sadržaji koje algoritmi prilagođavaju korisnicima dodatno podstiču stalnu stimulaciju, što može da doprinese osećaju mentalne iscrpljenosti i smanjenoj koncentraciji - sugeriše dr Borgoha.

Kako ublažiti moždanu maglu?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu da poboljšaju koncentraciju i mentalnu svežinu:

Zdrav i aktivan život ublažava simtome stresa i mentalnog umora Foto: Shutterstock

spavajte sedam do osam sati i trudite se da ležete u isto vreme, čak i vikendom

izbegavajte korišćenje telefona, računara i televizora najmanje sat vremena pre spavanja

ukoliko tegobe potraju, proverite nivo vitamina B12, vitamina D i gvožđa

redovno se krećite, najmanje 30 minuta dnevno, pet dana u nedelji

praktikujte tehnike opuštanja poput meditacije, joge ili vežbi disanja

unosite dovoljno tečnosti i hranite se raznovrsno, uz dovoljno proteina, integralnih žitarica, voća, povrća i zdravih masti