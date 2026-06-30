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Kada se smanje trigliceridi, poboljšava se metaboličko zdravlje

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Većina ljudi, kada dobije rezultate analiza krvi, prvo pogleda holesterol, a trigliceride često potpuno zanemari. Ipak, kod velikog broja ljudi upravo su povišeni trigliceridi jedan od prvih znakova da metabolizam više ne funkcioniše kako bi trebalo, kaže na svom Instagram nalogu Aleksandra Lišanin, nutricionista i praktičar funkcionalne medicine.

- Visoki trigliceridi često ukazuju na metaboličku disfunkciju, za koju je dokazano da povećava rizik od insulinske rezistencije, dijabetesa tipa dva, masne jetre, gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti. Metabolička disfunkcija povezuje se i sa većim rizikom od Alchajmerove bolesti, sindroma policističnih jajnika, hronične bolesti bubrega, nekih vrsta karcinoma i drugih nezaraznih bolesti - navodi Lišanin.

To ne znači da holesterol nije važan, ali kod mnogih ljudi osnovni problem nije izolovano povišen holesterol, dodaje.

Osnovni problem je metabolička disfunkcija, a visoki trigliceridi često predstavljaju jedan od njenih prvih znakova Foto: staras/Shutterstock

- Osnovni problem je metabolička disfunkcija, a visoki trigliceridi često predstavljaju jedan od njenih prvih znakova. Zato nije dovoljno posmatrati samo ukupan ili LDL holesterol. Praćenjem triglicerida možemo mnogo ranije prepoznati metabolički problem i sprečiti razvoj brojnih hroničnih bolesti - sugeriše nutricionista.

Kako sniziti trigliceride?

Kada se smanje trigliceridi, poboljšava se metaboličko zdravlje, a promena životng stila je ključna. Aleksandara Lišnin izdvaja tri važna saveta.

- Izbegavajte razne šećere, testenine i naročito rafinisane ugljene hidrate. Prosti ugljeni hidrati, kao što su šećer i hrana napravljena od brašna (naročito belog) ili fruktoze, mogu da povećaju trigliceride. Zapravo, izbegavajte sve što je slatko osim voća, a najbolje je bobičasto. Promenite generalno svoj odnos prema slatkom, a za to vam je potrebno dve nedelje potpune apstinencije od slatkiša - sugeriše nutricionista.

Povišeni trigliceridi tiho ugrožavaju zdravlje, ali pravilna ishrana i svakodnevne navike mogu ih držati pod kontrolom Foto: Shutterstock

Drugi važan savet jeste da birate zdrave masti i zamenite industrijska ulja i masti, kod nas je to najčešće suncokretovo ulje i margarin, za maslinovo ulje i ostala hladno ceđena ulja koja su zdravija. Uvedite u ishranu ribu bogatu omega 3 masnim kiselinama kao što su skuša ili losos. Skuša, recimo, ima sjajn odnos cene i kvaliteta, dodaje nutricionista.