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Atrijalna fibrilacija i anksioznost mogu imati slične simptome, ali zahtevaju različit pristup. Prepoznavanje razlike, pravovremena dijagnostika i upravljanje stresom ključni su za bolju kontrolu oba stanja

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Anksioznostmože izazvati stalnu zabrinutost, strah, pa čak i napade panike. Jedan od najčešćih simptoma je ubrzan rad srca, zbog čega mnogi ljudi teško razlikuju da li je u pitanju anksioznost ili atrijalna fibrilacija (AFib).

AFib je poremećaj srčanog ritma koji takođe može izazvati palpitacije, lupanje srca i osećaj „preskakanja“ otkucaja, što dodatno stvara konfuziju između ova dva stanja.

Da li su anksioznost i AFib povezani?

Istraživanja daju mešovite rezultate.

Neka ne pokazuju direktnu vezu između anksioznosti i povećanog rizika za AFib, dok druga ukazuju da stres i anksioznost mogu da pokrenu epizode aritmije.

Ono što je jasno jeste da se ova dva stanja često javljaju zajedno i mogu međusobno da pogoršaju simptome.

Stres i anksioznost mogu da pokrenu epizode aritmije Foto: Shutterstock

Povezanost sa pritiskom i stresom

Anksioznost, povišen krvni pritisak i AFib često se pojavljuju istovremeno. Dugotrajno povišen pritisak može povećati rizik od epizoda atrijalne fibrilacije, dok stres dodatno opterećuje srce i nervni sistem.

Kada morate da posetite lekara?

Iako i anksiozni napadi i epizode AFib-a mogu proći spontano, važno je obratiti se lekaru ako se jave:

* dugotrajne palpitacije

* bol u grudima

* otežano disanje

* vrtoglavica ili konfuzija

AFib je poremećaj srčanog ritma koji takođe može izazvati palpitacije, lupanje srca i osećaj „preskakanja“ otkucaja Foto: Shutterstock

Uloga stresa u AFib-u i anksioznosti

Stres može biti okidač za AFib epizode. Za razliku od anksioznosti, koja može postojati i bez spoljnog uzroka, stres je obično vezan za konkretne situacije. Smanjenje stresa može pomoći u kontroli oba stanja.

Kako ublažiti simptome: korisne navike

Joga

Joga pomaže u smanjenju stresa i aktivira parasimpatički nervni sistem, što može doprineti stabilnijem srčanom ritmu i manjoj učestalosti AFib okidača.

Meditacija

Meditacija i mindfulness tehnike pomažu da se fokus prebaci na sadašnji trenutak, čime se smanjuje uticaj stresa i anksioznosti na organizam.

Meditacija i mindfulness tehnike pomažu da se fokus prebaci na sadašnji trenutak, čime se smanjuje uticaj stresa i anksioznosti na organizam Foto: Shutterstock

Redovna fizička aktivnost

Umerena do intenzivna fizička aktivnost može smanjiti broj AFib epizoda i ublažiti simptome anksioznosti. Posebno se preporučuje kretanje na otvorenom, uz prethodnu konsultaciju sa lekarom.

Psihoterapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija (CBT) pokazala se kao efikasna metoda u kontroli anksioznosti i smanjenju faktora koji mogu doprineti pojavi AFib epizoda.

Zaključak