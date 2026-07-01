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Borba za hlađenje prostora je u punom jeku. Prvi instinkt mnogih ljudi je da uključe ventilator. Ali čak i najbolji ventilatori pomažu samo do određene tačke, nakon čega mogu postati ne samo beskorisni, već i opasni.

Kada ventilatori postaju opasni

Agencija za bezbednost zdravlja u Velikoj Britaniji (UKHSA) navodi: - Mehanički ventilatori mogu se koristiti za povećanje protoka vazduha ako su temperature ispod 35°C. Iznad ove temperature, ventilatori možda neće sprečiti toplotnu udar i mogu pogoršati dehidrataciju.

Slične smernice izdala je i Nacionalna zdravstvena služba (NHS), koja kaže da „električni ventilatori mogu pomoći ako je temperatura ispod 35 stepeni. Pri ekstremnim vrućinama, ventilator rizikuje da samo gura vruć vazduh po prostoriji.

Pošto je meteorološka služba izdala crvena i narandžasta upozorenja za ekstremne vrućine, stručnjaci su ponudili savete kako najbolje rashladiti dom.

Foto: Shutterstock

Držite toplotu napolju u domu

Održavanje hladnoće u domu je prvi korak. Sofi Vels, portparolka meteorološke službe, preporučuje „zatvaranje svih roletni i zavesa na prozorima okrenutim ka suncu i držanje vrata i prozora zatvorenim tokom najtoplijeg dela dana.

Zatvaranje roletni i prozora pomaže da unutrašnji prostor ostane hladniji, jer se topli vazduh zadržava napolju, a sunce ne zagreva prostorije.

Smanjite nepotrebne izvore toplote

Tokom najtoplijeg dela dana, između 11 i 15 časova, najbolje je ostati u zatvorenom prostoru. Električno osvetljenje treba svesti na minimum, a uređaje ne treba ostavljati u stanju pripravnosti jer i to stvara toplotu, savetuje UKHSA.

Ako morate da izađete, koristite kremu za sunčanje, nosite šešir i laganu odeću.

Hidratacija i dobar san

Teškoće sa spavanjem su česte tokom visokih temperatura. Prema naučnici za san dr Sofi Bostok, pad telesne temperature noću pomaže telu da se pripremi za san. Iznad 25°C ovaj proces je poremećen, pa san postaje lošiji.

Noćno znojenje može biti posledica pregrejane prostorije, stresa ili hormonskih promena, ali ponekad može ukazivati i na zdravstvene probleme Foto: Shutterstock

Zbog toga se preporučuje rashlađena spavaća soba i redovna hidratacija tokom dana, što podstiče znojenje i prirodno hlađenje tela.

Hrana takođe može podići telesnu temperaturu, pa se savetuje da se večera najmanje dva sata pre spavanja.