Ateroskleroza nije samo posledica povišenog LDL holesterola, već i hronične upale

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Kada se govori o zdravlju srca, većina ljudi prvo pomisli na holesterol. Međutim, kardiolozi upozoravaju da rizik od srčanog ili moždanog udara ne određuje samo jedan nalaz. Pored masnoća u krvi, postoje još neki parametri koje vredi pratiti, jer mogu da otkriju povećan kardiovaskularni rizik i pre nego što se pojave prvi simptomi, kaže na svom Instagram profilu kardiolog dr Borka Pezo.

- Prvi i najvažniji korak jeste određivanje lipidnog statusa, odnosno vrednosti ukupnog holesterola, LDL i HDL holesterola, kao i triglicerida. Ovi nalazi predstavljaju osnovu za procenu rizika od bolesti srca i krvnih sudova - naglašava doktorka.

Pored lipidograma, važno je odrediti i lipoprotein(a), česticu čija je koncentracija uglavnom genetski uslovljena. Povišene vrednosti mogu da povećaju rizik od srčanog i moždanog udara, čak i kod osoba koje imaju uredan holesterol.

Lipoprotein(a) je čestica čija je koncentracija uglavnom genetski uslovljena Foto: Shutterstock

- Treći važan parametar je apolipoprotein B (ApoB). On pokazuje broj aterogenih čestica u krvi, odnosno onih koje mogu da se zadržavaju u zidovima krvnih sudova i učestvuju u stvaranju aterosklerotskih plakova - objašnjava dr Pezo.

Upala, šećer i bubrezi

Među važnim pokazateljima je i visokosenzitivni C-reaktivni protein (hs-CRP). Kako objašnjava doktorka, ateroskleroza nije samo posledica povišenog LDL holesterola, već i hronične upale u zidovima krvnih sudova. Upravo zbog toga hs-CRP može da pruži dodatne informacije o kardiovaskularnom riziku.

Među važnim pokazateljima je i visokosenzitivni C-reaktivni protein (hs-CRP) Foto: Profimedia

- Važno je pratiti i šećer u krvi, odnosno vrednost glikoziliranog hemoglobina (HbA1c), koji pokazuje kakve su bile vrednosti glukoze tokom prethodna dva do tri meseca. Osobe sa dijabetesom ili loše regulisanim šećerom imaju znatno veći rizik od bolesti srca i krvnih sudova - upozorava dr Pezo i dodaje: