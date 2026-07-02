Kako pravilno piti vodu? Prof. dr Čubrilo otkriva da nije važna samo količina
Koliko vode zaista treba da popijemo tokom dana? Iako se često može čuti da su dva litra dnevno pravilo koje važi za sve,dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista sportske medicine, smatra da potrebe organizma zavise od godišnjeg doba, fizičke aktivnosti i količine tečnosti koju izgubimo znojenjem. Objašnjava i zašto, prema njegovom mišljenju, nije svejedno kakvu vodu pijemo i šta može da pomogne da je organizam bolje iskoristi.
- Ne postoji univerzalna količina vode koju bi svi trebalo da unose svakog dana. Potrebe organizma razlikuju se tokom godine, pa ćemo zimi prirodno piti manje, a leti više, naročito ako se znojimo ili smo fizički aktivni, što je i logično. Važno je da organizmu nadoknadimo tečnost koju je izgubio, umesto da se slepo pridržavamo pravila da moramo da popijemo dva litra vode dnevno - navodi doktor.
Oplemenjivanje
Prof. dr Čubrilo savetuje da se u vodu doda mala količina morske soli, jer ona, kako objašnjava, sadrži hloride, magnezijum, bakar i druge minerale koji pomažu da se voda bolje iskoristi u organizmu.
- Upravo morska so omogućava taj "usisni sistem". Ako njega nema, a naročito kod osoba koje imaju manjak mišićne mase i proteina u ćelijama, voda koju pijemo ne ulazi u ćelije, već ostaje u sloju ispod kože. Taj sloj je celulit i zbog toga nije važno samo koliko vode pijemo, već da ona dospe u ćelije, a ne da se zadržava oko njih - savetuje.
Bez soli organizam ne može da funkcioniše, ali bez morske soli, ne rafinisanog natrijum-hlorida, naglašava prof. dr Čubrilo. Hidratacija nije samo koliko pijete, važno je i kako pijete, zaključuje.