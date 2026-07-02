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Koliko vode zaista treba da popijemo tokom dana? Iako se često može čuti da su dva litra dnevno pravilo koje važi za sve,dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista sportske medicine, smatra da potrebe organizma zavise od godišnjeg doba, fizičke aktivnosti i količine tečnosti koju izgubimo znojenjem. Objašnjava i zašto, prema njegovom mišljenju, nije svejedno kakvu vodu pijemo i šta može da pomogne da je organizam bolje iskoristi.

- Ne postoji univerzalna količina vode koju bi svi trebalo da unose svakog dana. Potrebe organizma razlikuju se tokom godine, pa ćemo zimi prirodno piti manje, a leti više, naročito ako se znojimo ili smo fizički aktivni, što je i logično. Važno je da organizmu nadoknadimo tečnost koju je izgubio, umesto da se slepo pridržavamo pravila da moramo da popijemo dva litra vode dnevno - navodi doktor.

Oplemenjivanje

Prof. dr Čubrilo savetuje da se u vodu doda mala količina morske soli, jer ona, kako objašnjava, sadrži hloride, magnezijum, bakar i druge minerale koji pomažu da se voda bolje iskoristi u organizmu.

Čista voda bez minerala ne ulazi u ćelije onako kako bi trebalo Foto: Shutterstock

- Upravo morska so omogućava taj "usisni sistem". Ako njega nema, a naročito kod osoba koje imaju manjak mišićne mase i proteina u ćelijama, voda koju pijemo ne ulazi u ćelije, već ostaje u sloju ispod kože. Taj sloj je celulit i zbog toga nije važno samo koliko vode pijemo, već da ona dospe u ćelije, a ne da se zadržava oko njih - savetuje.