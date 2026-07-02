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Dok se najvažnije bitke za zdravlje vode daleko od očiju javnosti – u ambulantama, operacionim salama i bolničkim hodnicima – svaka pružena podrška postaje deo tih pobeda. Kada savremena oprema stigne u prave ruke, a preventivni pregledi do građana, solidarnost dobija svoje najkonkretnije lice. Upravo takav trag od početka godine ostavila je Fondacija Mozzart kroz brojne donacije zdravstvenim ustanovama i akcije koje su zdravlje učinile dostupnijim hiljadama ljudi širom Srbije.

Zdravstveni karavan Fondacije Mozzart ovogodišnje putovanje započeo je iz srca Pomoravlja – iz Svilajnca. Prva stanica bila je Hitna služba Doma zdravlja Svilajnac, kojoj je doniran portabilni ultrazvučni aparat, savremena oprema koja će lekarima omogućiti bržu i precizniju dijagnostiku, a pacijentima kvalitetnije i pravovremenije lečenje.

Foto: ARSENIJE RADENOVIC/ARSENIJE RADENOVIC

Koliko ova donacija znači za svakodnevni rad medicinskih timova najbolje potvrđuju reči doktora Vekoslava Zajića iz Hitne pomoći. „Za dalji rad ova donacija nam mnogo znači, jer ovakav aparat olakšava rad naročito u Hitnoj pomoći. Od sada osnovni pregled možemo da dopunimo ultrazvučnim pregledom, a nekad je upravo on presudan za postavljanje dijagnoze, dalji tretman lečenja i upućivanje u bolnicu. Ovaj aparat danas predstavlja standard i veoma sam zahvalan na ovoj donaciji. Možda smo i prva hitna pomoć u Srbiji koja ima ovakvu sondu za svakodnevni rad”, istakao je doktor Zajić.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Podrška zdravstvenom sistemu nastavljena je i donacijom medicinske opreme Službi onkologije, realizovanom u saradnji Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu”. Bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena – uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku. Za medicinske timove to znači lakši pristup venama kod najosetljivijih pacijenata, dok novi EKG aparat omogućava pouzdaniju procenu rada srca, što je od posebnog značaja u kompleksnom lečenju onkoloških bolesnika.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Jedna od najlepših ovogodišnjih priča stigla je iz Valjeva, gde se na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice svake godine rodi i do trideset beba – čitavo jedno školsko odeljenje novih života. Kako bi budućim roditeljima pružila još veću podršku na putu do potomstva, Fondacija Mozzart donirala je medicinsku opremu koja će unaprediti dijagnostiku i povećati uspešnost procedura vantelesne oplodnje.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

„Donacija Fondacije Mozzart obuhvata ultrazvučni aparat koji će se koristiti za folikulometriju i praćenje trudnoća ostvarenih postupcima vantelesne oplodnje. Deo opreme namenjen je i embriološkoj laboratoriji. Sigurni smo da će ova donacija doprineti boljem kvalitetu rada i povećanoj uspešnosti same procedure, na zadovoljstvo naših pacijenata”, rekao je dr Predrag Miholjčić, supspecijalista fertiliteta i steriliteta. Od osnivanja ovog odseka 2013. godine rođeno je gotovo 700 beba. Već trinaest godina ovde nastaju priče o dugo čekanim trudnoćama, prvim otkucajima srca i deci koja danas već sede u školskim klupama – priče kojima je svaka nova donacija dodatni podsticaj da se nastave.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC





KARAVANI BESPLATNIH PREGLEDA Pored opremanja zdravstvenih ustanova, Fondacija Mozzart tokom godine posebnu pažnju posvetila je preventivnim pregledima i približavanju zdravstvene zaštite građanima širom Srbije. Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji Fondacija Mozzart realizuje zajedno sa udruženjem „Heroine”, uspešno je završen u Beogradu, simbolično na Svetski dan štitne žlezde. Posle hiljada pređenih kilometara i velikog odziva građana, mobilni tim lekara obišao je čak 20 gradova, gde je obavljeno ukupno 2.267 besplatnih preventivnih pregleda. U akciji je učestvovalo deset lekara koji su građanima omogućili preglede i stručne savete o zdravlju štitne žlezde, dok je ova humanitarna misija, koja se realizuje već treću godinu zaredom, još jednom potvrdila koliko su dostupni preventivni pregledi važni za rano otkrivanje bolesti.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC