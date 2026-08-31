Dešava se da neke osobe uopšte ne kašlju tokom dana, ali da kašalj postane veoma intenzivan čim legnu da spavaju

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Kašalj je jedan od najčešćih razloga za posetu lekaru. Ova neprijatna tegoba nekada može da bude uporna i u velikoj meri da utiče na kvalitet života. Dešava se da neke osobe uopšte ne kašlju tokom dana, ali da kašalj postane veoma intenzivan čim legnu da spavaju. Postnazalno slivanje sekreta, gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) i druga zdravstvena stanja mogu da izazovu napade kašlja tokom noći. Stručnjaci sa Harvarda objašnjavaju da kašalj može da bude posledica različitih bolesti, ali dodaju i da gravitacija često doprinosi pogoršanju simptoma u noćnim satima.

Zašto je kašalj u bitnoj meri noćna tegoba?

Nekoliko zdravstvenih problema povezano je sa noćnim kašljem. Najčešći su postnazalno slivanje sekreta, odnosno stalno slivanje sluzi iz sinusa i ždrela.

Tokom dana, kada ste uspravni i u pokretu, gravitacija omogućava prirodno oticanje sekreta, pa ga većina ljudi nesvesno uklanja gutanjem. Noću je postnazalno slivanje izraženije jer ležeći položaj pogoduje nakupljanju sluzi na zadnjem delu grla.

Ako sluz dospe na glasne žice ili je udahnete pa uđe u pluća, može da izazove vlažan kašalj praćen iskašljavanjem sluzi.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB)

Želučana kiselina se normalno potiskuje ka crevima kada se želudac steže, ali i zahvaljujući delovanju gravitacije. Međutim, kada se kružni mišić između želuca i jednjaka (cevi koja prenosi hranu iz usta u želudac) ne zatvara dovoljno dobro, kiselina može da se vrati u jednjak i nadraži njegovu sluznicu, kao i strukture u grlu. Ovo vraćanje želudačnog sadržaja naziva se refluks.

Ovo vraćanje želudačnog sadržaja naziva se refluks Foto: Shutterstock

Kada ležite, kiselina ne otiče prirodno ka crevima, pa se još lakše vraća u jednjak. Ako dospe do glasnih žica, izaziva kašalj. U težim slučajevima može da dospe i u dušnik i izazove zviždanje pri disanju.

GERB najčešće izaziva suv kašalj, koji može, ali i ne mora da bude praćen osećajem pečenja iza grudne kosti (gorušicom) ili bolom u grudima, napominju lekari.

Neželjena dejstva lekova

Pojedini lekovi, posebno ACE inhibitori poput lizinoprila ili enalaprila, koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska i srčanih bolesti, mogu kao neželjeno dejstvo da izazovu učestao suv kašalj.

Tokom dana možete imati samo osećaj da treba da pročistite grlo, dok se noću kašalj često znatno pojačava.

Srčana slabost

Srčana slabost označava postepeno slabljenje sposobnosti srca da pumpa dovoljno krvi kako bi zadovoljilo potrebe organizma.

Kada srce ne radi dovoljno efikasno, tečnost se zadržava i prodire u okolna tkiva. Tokom dana, dok ste uspravni, gravitacija povlači višak tečnosti ka nogama. Kada legnete, tečnost može da se nakuplja u plućima i izazove kašalj.

Suv noćni kašalj može da bude jedan od prvih znakova srčane slabosti.

Srčana slabost označava postepeno slabljenje sposobnosti srca da pumpa dovoljno krvi Foto: Shutterstock

Šta treba da uradite?

Ako noćni kašalj traje duže od nekoliko nedelja, obavezno se javite lekaru kako bi se isključili ozbiljniji uzroci, poput srčane slabosti.

Lekar će takođe pregledati terapiju koju koristite kako bi utvrdio da li neki lek može da bude uzrok kašlja i, po potrebi, zameniti ga drugim.

Uzroke noćnog kašlja nije uvek lako razlikovati. Ponekad je potrebno vreme da bi se utvrdilo da li je kašalj posledica GERB-a ili postnazalnog slivanja sekreta.

Lekar opšte prakse, u zavisnosti od simptoma, može da preporuči mesec dana lečenja jednog od ova dva stanja, a zatim da proceni rezultate. Ovakav pristup, metodom pokušaja i procene, često je poželjniji od skupih dijagnostičkih procedura koje mogu da zahtevaju anesteziju, navode stručnjaci sa Harvarda.

Lečenje GERB-a podrazumeva promene u ishrani, odnosno izbegavanje hrane i pića koji pogoršavaju simptome, kao i primenu lekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline.

Kod postnazalnog slivanja sekreta koriste se lekovi koji razređuju sluz i omogućavaju njeno lakše oticanje ili lekovi koji smanjuju stvaranje sluzi.

Kašičica meda ili šolja čaja bez kofeina sa medom kod mnogih ljudi ublažavaju nadraženost grla Foto: Shutterstock

Kako da ublažimo noćni kašalj?

Pored terapije koju preporuči lekar, i nekoliko jednostavnih mera može da pomogne u smanjenju noćnog kašlja.

Spavajte na uzvišenom jastuku ili podignite uzglavlje kreveta. Takav položaj olakšava gutanje sekreta i otežava vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Koristite ovlaživač vazduha. To je naročito korisno zimi, kada suv vazduh zgušnjava sluz. Ovlažen vazduh pomaže da sekret bude ređi i lakše se ukloni.

Posle obroka ostanite u uspravnom položaju. Sačekajte jedan do dva sata pre nego što legnete.

Pastile protiv kašlja mogu da ublaže nadraženost grla. Ako se probudite zbog upornog kašlja, sednite i, ako je moguće, polako otopite pastilu.