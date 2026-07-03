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Ako si probala dijete i suplemente koji obećavaju čuda, verovatno već znaš kako se ta priča završava. Prvih nedelju dana - motivacija i rezultati. Posle dve nedelje - umor i konstantna glad. Posle mesec dana - vraćanje starim navikama i kilogramima. I uvek isti krug.

Većina žena u tim trenucima krivi sebe. Nedostatak volje. Slabost. Neuspeh discipline. Ali ono što nauka danas zna, a većina žena ne - problem nikad nije bio u dijeti. Problem je bio u nečemu što se dešava u telu posle svakog obroka.

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Zašto glad dolazi već sat posle obroka? Kada uneseš hranu, naročito ugljene hidrate, šećer u krvi (glukoza) skoči. Telo na to reaguje lučenjem insulina, hormona koji odvlači šećer iz krvi u ćelije. Ako je taj skok šećera prevelik, ili prebrz, insulin se luči u prevelikoj količini. Rezultat? Šećer u krvi brzo pada i telo to doživljava kao krizu. Signal koji dolazi u mozak nije "prošlo je sat vremena, treba mi još hrane". Signal je alarm: "Gladna sam. Hitno mi treba nešto."

Zato posežeš za slatkišima. Zato osećaš pad energije nakon obroka. To je hormonski odgovor. Šta zapravo treba da radi tvoje telo? U crevima, posle svakog obroka, tvoje telo prirodno luči hormon koji se zove GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Njegova uloga je jednostavna, ali ključna: Usporava pražnjenje želuca - hrana duže ostaje u stomaku, duže si sita

Kontroliše apsorpciju šećera - manji skok, manji pad

Šalje mozgu signal sitosti - "dovoljno je, ne treba više"

Smanjuje žudnju za slatkim Problem je što kod mnogih žena - naročito onih u (peri)menopauzi, sa insulinskom rezistencijom ili jednostavno onih koje su godinama jele mnogo prerađene hrane - telo ne luči dovoljno GLP-1. Ili ga luči, ali u pogrešnom trenutku.

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Postoji rešenje koje radi sa tvojim telom Umesto agresivnih intervencija koje zamenjuju ono što telo treba samo da radi, postoji drugačiji pristup - podržati telo da samo proizvede više onoga što mu treba. Slimtida je dijetetski suplement koji sadrži Nextida™ GC - patentiranu kombinaciju kolagenih peptida. To je jedini sastojak koji direktno stimuliše prirodno lučenje GLP-1 hormona u tvom telu.

Nije reč o zameni hormona. Nije reč o farmakološkom dejstvu. Reč je o podršci - tvoje telo već ima sve što mu treba, samo mu ponekad treba pomoć da to i iskoristi. Kako izgleda dan sa Slimtidom? Jedna kesica, rastvorena u 100 ml vode, popijena 30 minuta pre glavnog obroka. Ukus narandže. Bez šećera. Bez stimulansa. Već posle nekoliko dana redovne upotrebe, mnoge žene primete da im energija ne pada posle ručka. Da im nije potrebna kafa u 15h. Da žudnja za slatkim nije više tako jaka. Da normalno večeraju, a onda ne razmišljaju o hrani do jutra.

Postepeno, kilogrami se pomeraju. Ne dramatično - pravilno. Bez borbe. Bez gladovanja. Bez osećaja da se odričeš.

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